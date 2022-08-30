Эстонский дзюдоист завоевал золотую медаль на этапе Кубка Европы

Перспективный дзюдоист из Эстонии Клен-Кристофер Кальюлайд, занимающий в мировом рейтинге высокое 46-е место, добился убедительной победы на этапе Кубка Европы в городе Коимбре, Португалия. В прошедшие выходные в Португалии соревновались 135 спортсменов из 22 стран.



„Очень приятно слышать гимн Эстонии на Кубке Европы второй раз подряд! Предыдущая победа досталась в начале августа Маттиасу Куусику, и мое золото является доказательством того, что эстонское дзюдо снова выходит на мировую арену. Сегодня все спортсмены, которых я обыграл в предварительных раундах, также поднялись на подиум, что тоже очень приятно“, — прокомментировал Клен-Кристофер Кальюлайд.



Клен-Кристофер Кальюлайд в первом круге победил шведа Леонидаса Хитонена, а затем одержал уверенную победу над китайским дзюдоистом Ядонгом Се. В финале соперником эстонца был Ци Хан, опытный дзюдоист из Китая. В финале Кальюлайд дважды решительно бросил противника оценку ваза-ари, в результате победив соперника „иппоном“ и завоевал золотую медаль соревнований.



К достижениям эстонского дзюдоиста в этом году относятся также 5-е место на этапе Кубка Европы в Мадриде и 5-е место на этапе Кубка Европы в Праге. Ближайшая цель спортсмена – Кубок мира, который пройдёт в столице Узбекистана Ташкенте в октябре.



Эстонский дзюдоист Оскар Пертельсон, выступавший на чемпионате в субботу, занял 5-е место в весовой категории до 66 кг.