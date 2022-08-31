ОПРОС | Жаркий август заставил людей задуматься, кого бы они предпочли видеть на посту премьер-министра

Премьер-министр Кая Каллас ( Партия реформ ) не уступала лидирующие позиции при опрос е на выявление предпочтений кандидатов в премьер-министры даже в августе, и это в то время, когда острые дискуссии о переносе советских памятников перешагнули порог зарубежных СМИ. Однако важно отметить, что в исследование не попала история с нарвским танком, поскольку процесс опроса и подведения итогов завершился 17 августа, на следующий день после того, как печально известный монумент был перевезен в Военный музей Виймси .

Пятый месяц подряд Кая Каллас является самым желанным кандидатом на должность премьер-министра Эстонии. Ее популярность снизилась на пять процентов по сравнению с результатом последнего опроса, с 32% до 27%. Последний раз такой результат у Каллас был в апреле. Точно так же потерял расположение народа и председатель Центристской партии Юри Ратас. В настоящее время 19% респондентов хотели бы, чтобы он стал премьер-министром, что означает падение на 3%. Поддержка Ратаса в прошлом году не падала ниже 20%, похожий рейтинг был в апреле этого года, когда только 20% людей предпочли его на посту премьер-министра.