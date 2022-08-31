31.08.2022, 10:35
ОПРОС | Жаркий август заставил людей задуматься, кого бы они предпочли видеть на посту премьер-министра(3)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Лето не сильно изменило градус популярности кандидатов в премьеры, - пишет в большом обзоре результатов недавнего исследования Eesti Päevaleht.
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) не уступала лидирующие позиции при опросе на выявление предпочтений кандидатов в премьер-министры даже в августе, и это в то время, когда острые дискуссии о переносе советских памятников перешагнули порог зарубежных СМИ. Однако важно отметить, что в исследование не попала история с нарвским танком, поскольку процесс опроса и подведения итогов завершился 17 августа, на следующий день после того, как печально известный монумент был перевезен в Военный музей Виймси.