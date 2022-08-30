Эксперт по безопасности: нет никакой связи убийц дочери Дугина с Эстонией, не стоит нервничать

Райнер Сакс не верит в причастность к убийству дочери Дугина лиц, которых подозревает ФСБ.

Эксперт не придает большого значения вчерашней новости о том, что через Эстонию передвигался и другой человек, причастный к убийству Дугиной.

„Я не знаю, двигались они через Эстонию или нет, у меня нет такой информации“, — сказал Сакс. Он считает, что некоторые люди, вероятно, были по какой-то причине выбраны для связи с этой историей. „Я думаю, что все это абсолютно не соответствует действительности“, — сказал он о названных Кремлем предполагаемых преступниках.

По мнению Сакса, роль Дугина в России сильно преувеличена. „Совершенно преувеличена“, — говорит он о фразе „мозг Путина“, которую используют для описания Дугина несколько престижных международных изданий. „Он, конечно, не самый влиятельный человек, в том числе и идеологически. Он не заслуживал такого титула“.

Эксперт по безопасности пояснил, что Дугины не были какими-то официальными идеологами на содержании у государства: „Это люди, которые распространяют свое видение, и некоторые элементы их идей, несомненно, инкорпорированы в официальный нарратив России о ее природе и государственности. Но не они не авторы этого, и никто не просил их об этом“.

Сразу после нападения Россия заявила, что виновники из Украины.

Недавно ФСБ заявила, что помимо Натальи Вовк, которая якобы сбежала в Эстонию после смерти Дугиной, к убийству причастен Богдан Цыганенко, гражданин Украины 1978 года рождения. „[Он] прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до нападения на Дугину“, — говорится в заявлении российских властей.

По данным спецслужб, Цыганенко передал Вовк поддельные номерные знаки и документы на имя Юлии Зайко, гражданки Казахстана. Как утверждает ФСБ, он и Вовк собрали самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.