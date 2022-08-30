Китайская спортсменка рассказала о мошенничестве на Олимпиаде в Сиднее. Ей приказали проиграть

Очередная история из прошлого совсем недавно прилетела из Китая. Жить с тайной устала экс-первая ракетка мира по бадминтону, призер Олимпиады и чемпионка мира Е Чжаоин. Спустя 22 года спортсменка рассказала о том, что олимпийский турнир Сиднее-2000 был не совсем честным.

Чжаоин уверенно шла по сетке. До финала оставался один шаг. Сыграть ей там не удалось, потому что перед полуфиналом к ней подошли тренеры сборной и приказали проиграть соотечественнице Гун Чжичао. Специалистам нужно было увезти из Австралии золото в женском одиночном разряде, но этому могла помешать датчанка Камилла Мартин, которая играла в другом полуфинале с еще одной китаянкой. Никто не знал, как закончится матч Мартин и Дай Юнь, поэтому тренеры решили подстраховаться, сделав ставку в финале на Чжичао. Им показалось, что она точно сможет с ней справиться.

„Вы чувствуете себя очень бессильным, потому что вы один против всей системы. Олимпийские игры — уникальная возможность для спортсмена, поэтому очень грустно, когда приходится позволять себе проигрывать“, — призналась Чжаоин TV 2 Sport.

Бадминтонистка не могла ослушаться, потому что успех страны был превыше всего. Да и ее проигрыш в финале мог сказаться на дальнейшей жизни в Китае. За провал спортсменку бы возненавидели. Чжаоин решила не рисковать, хотя сейчас говорит, что могла победить в матче за золото, если бы не установка тренеров. В итоге в полуфинале Чжаоин уступила со счетом 8:11, 8:11. Затягивать подругу по команде в третью партию ей было нельзя, потому что так она бы потеряла много сил перед финалом.