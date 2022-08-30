Китайская спортсменка рассказала о мошенничестве на Олимпиаде в Сиднее. Ей приказали проиграть(3)
Откровенничать спустя годы у спортсменов — новая мода.
Очередная история из прошлого совсем недавно прилетела из Китая. Жить с тайной устала экс-первая ракетка мира по бадминтону, призер Олимпиады и чемпионка мира Е Чжаоин. Спустя 22 года спортсменка рассказала о том, что олимпийский турнир Сиднее-2000 был не совсем честным.
Чжаоин уверенно шла по сетке. До финала оставался один шаг. Сыграть ей там не удалось, потому что перед полуфиналом к ней подошли тренеры сборной и приказали проиграть соотечественнице Гун Чжичао. Специалистам нужно было увезти из Австралии золото в женском одиночном разряде, но этому могла помешать датчанка Камилла Мартин, которая играла в другом полуфинале с еще одной китаянкой. Никто не знал, как закончится матч Мартин и Дай Юнь, поэтому тренеры решили подстраховаться, сделав ставку в финале на Чжичао. Им показалось, что она точно сможет с ней справиться.
„Вы чувствуете себя очень бессильным, потому что вы один против всей системы. Олимпийские игры — уникальная возможность для спортсмена, поэтому очень грустно, когда приходится позволять себе проигрывать“, — призналась Чжаоин TV 2 Sport.
Бадминтонистка не могла ослушаться, потому что успех страны был превыше всего. Да и ее проигрыш в финале мог сказаться на дальнейшей жизни в Китае. За провал спортсменку бы возненавидели. Чжаоин решила не рисковать, хотя сейчас говорит, что могла победить в матче за золото, если бы не установка тренеров. В итоге в полуфинале Чжаоин уступила со счетом 8:11, 8:11. Затягивать подругу по команде в третью партию ей было нельзя, потому что так она бы потеряла много сил перед финалом.
Никто не просек, что Чжаоин слила матч. Чжичао же тоже не подвела, обыграв в финале датчанку — 13:10, 11:3. В матче за бронзу Чжаоин взяла свое уже честно. Помимо медали китаянка получила бонус в размере 16 300 долларов, которую гарантировали олимпийским чемпионам. Правда, деньги не смогли утешить бадминтонистку, потому что она хотела выиграть Игры. Спустя некоторое время Чжаоин осознала, что была лишь пешкой в играх спортивных функционеров. Это подтолкнуло ее и мужа, футболиста Хао Хайдуна откровенно говорить о проблемах в Китае.
- Мой муж Хао Хайдун и я сейчас выступаем против китайского режима и его коррупции, которые превратили всех китайских спортсменов в политические инструменты. В то время мы не до конца понимали это.
Мы были жертвами дисфункциональной системы. Мы были пешками в системе, которая не заботилась ни об истине, ни о справедливости.
Федерация бадминтона Китая отказалась комментировать заявление Чжаоин, а вот посольство Китая в Дании высказалось. На обвинения в мошенничестве на Олимпиаде там отреагировали так: „Она всегда была антикитайской. Ее заявления не заслуживают ответа“.
В 2020-м году пара пошла дальше, опубликовав в соцсетях призыв к свержению Коммунистической партии Китая. После этого спортсмены попали во всех черные списки. Их аккаунты удалили из соцсетей, из поисковых сервисов пропала информация об атлетах, а знакомые и родственники прервали общение с оппозиционерами. Сейчас супруги живут в испанской Малаге, потому что это гарантирует им безопасность.