Скандал на ЧМ: хоккеистка сборной Финляндии бросила команду ради свадьбы подруги

Финны, завоевавшие четыре комплекта медалей на пяти последних чемпионатах, с трудом начали нынешний поход: проиграли Канаде (1:4), а затем были разгромлены американками (1:6), пишет Sport24.

Однако в матче со сборной США финская команда была сильно ослаблена. Дисквалификация за грубую игру в матче с Канадой была выписана Петре Ниеминен, а кроме нее, из расположения сборной дезертировала Сюзанна Тапани, которой позарез было необходимо… присутствовать на свадьбе подруги. Ее отсутствие вызвало переполох и возмущение внутри коллектива.

„Получила ли она разрешение на отъезд? Это наш личный вопрос, я не буду дальше это комментировать“, — сказал главный тренер финнов Юусо Тойвола.

Из тона ответа понятно, что хоккеистка покинула расположение сборной самовольно, иначе не было бы никакого смысла держать это в секрете и уходить от прямого ответа.

Одновременно с этим журналисты финского издания Iltalehti отмечают, что в сборной Финляндии хоккеистки пользуются неравным статусом: одним игрокам разрешено то, что запрещено другим. А самой интересной версией является предположение о том, что уехавшая Сюзанна Тапани якобы поставила условие, что ей дадут возможность уехать — лишь с этой оговоркой она соглашалась участвовать в чемпионате мира. Кстати, два последних сезона она отыграла в России за „Ванке Рейз“ и стала чемпионом страны.

Впрочем, отсутствие Тапани было кратковременным — уже через день Сюзанна снова была в команде и удивилась тому, какая шумиха поднялась во время ее отъезда.

„Я не ожидала такого ажиотажа, меня это удивило. Меня критиковали ветераны и представители федерации? Грустно все это слышать, но решение было принято давно“, — сказала Тапани. Может, какая–то договоренность с тренером действительно была, но теперь ему стало неудобно рассказывать причины отъезда своей подопечной.