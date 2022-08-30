Скандал на ЧМ: хоккеистка сборной Финляндии бросила команду ради свадьбы подруги
На женском чемпионате мира, который проходит сейчас в Дании, разгорелся скандал. В разгар турнира сборная Финляндии осталась без центрфорварда первого звена Сюзанны Тапани, причем произошло это совсем не по спортивным причинам.
Финны, завоевавшие четыре комплекта медалей на пяти последних чемпионатах, с трудом начали нынешний поход: проиграли Канаде (1:4), а затем были разгромлены американками (1:6), пишет Sport24.
Однако в матче со сборной США финская команда была сильно ослаблена. Дисквалификация за грубую игру в матче с Канадой была выписана Петре Ниеминен, а кроме нее, из расположения сборной дезертировала Сюзанна Тапани, которой позарез было необходимо… присутствовать на свадьбе подруги. Ее отсутствие вызвало переполох и возмущение внутри коллектива.
„Получила ли она разрешение на отъезд? Это наш личный вопрос, я не буду дальше это комментировать“, — сказал главный тренер финнов Юусо Тойвола.
Из тона ответа понятно, что хоккеистка покинула расположение сборной самовольно, иначе не было бы никакого смысла держать это в секрете и уходить от прямого ответа.
Одновременно с этим журналисты финского издания Iltalehti отмечают, что в сборной Финляндии хоккеистки пользуются неравным статусом: одним игрокам разрешено то, что запрещено другим. А самой интересной версией является предположение о том, что уехавшая Сюзанна Тапани якобы поставила условие, что ей дадут возможность уехать — лишь с этой оговоркой она соглашалась участвовать в чемпионате мира. Кстати, два последних сезона она отыграла в России за „Ванке Рейз“ и стала чемпионом страны.
Впрочем, отсутствие Тапани было кратковременным — уже через день Сюзанна снова была в команде и удивилась тому, какая шумиха поднялась во время ее отъезда.
„Я не ожидала такого ажиотажа, меня это удивило. Меня критиковали ветераны и представители федерации? Грустно все это слышать, но решение было принято давно“, — сказала Тапани. Может, какая–то договоренность с тренером действительно была, но теперь ему стало неудобно рассказывать причины отъезда своей подопечной.
Присутствие Сюзанны Тапани вряд ли бы спасло сборную Финляндии от разгрома, поскольку американки нанесли по воротам финнов 72 броска. Следующий матч женская сборная Финляндии в рамках чемпионата мира проведет против сборной Японии и вполне может реабилитироваться. Ну а вся эта история в целом — хороший урок для тренера женской сборной, который мог бы чаще вспоминать о том, как много свадьба может значить для его подопечных.
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