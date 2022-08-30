Свершилось! Скандальная легкоатлетка Тимановская получила гражданство Польши

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), которая прошла летом 2021 года, Тимановская стала участницей скандальной истории. Она должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх, пишет Чемпионат.