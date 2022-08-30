Теннис
30.08.2022, 08:36

Контавейт с победы стартовала на US Open. Впереди - Серена Уильямс!

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ФОТО: Jerry Lai | USA TODAY Sports

Вторая ракетка мира, эстонка Анетт Контавейт вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга она победила представительницу Румынии Жаклин Кристиан со счётом 6:3, 6:0.

В следующем круге Контавейт встретится со знаменитой Сереной Уильямс (США), которая в своём матче первого круга обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 6:3, 6:3.

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