30.08.2022, 08:36
Контавейт с победы стартовала на US Open. Впереди - Серена Уильямс!(5)
ФОТО: | USA TODAY Sports
Вторая ракетка мира, эстонка Анетт Контавейт вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга она победила представительницу Румынии Жаклин Кристиан со счётом 6:3, 6:0.
В следующем круге Контавейт встретится со знаменитой Сереной Уильямс (США), которая в своём матче первого круга обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 6:3, 6:3.
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