Контавейт с победы стартовала на US Open. Впереди - Серена Уильямс!

В следующем круге Контавейт встретится со знаменитой Сереной Уильямс (США), которая в своём матче первого круга обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 6:3, 6:3.

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