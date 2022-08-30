Хроника ДТП: пострадали 11-летний велосипедист и 18-летняя девушка на электросамокате

В 6:13 произошло ДТП в Вырумаа в волости Рыуге на 9,5 километре дороги Сымерпалу-Мустахамба, где 34-летняя женщина на автомобиле Nissan X-Trail съехала с дороги и врезалась в дерево. Водителя доставили в Южно-Эстонскую больницу на осмотр.

В 12:34 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Сыпрузе пуйестеэ и Линну теэ, где 50-летний мужчина на автомобиле Citroen Berlingo совершал поворот налево и наехал на пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате 18-летнюю девушку. Девушку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14:56 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Раэ в поселке Пеэтри, где 28-летний мужчина на автомобиле Toyota Prius наехал на пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде 11-летнего мальчика. Велосипедиста доставили в Таллиннскую детскую больницу.