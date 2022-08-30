ВИДЕО | Легендарный футболист в пьяном виде развлекается с полуголыми танцовщицами

Sportsmail попросили „Ювентус“ прокомментировать поведение Недведа, но в итальянском топ клубе от комментариев отказались.

Видеоклип с вечеринки Недведа:

О состоянии вице-президента туринского клуба можно судить по другому видео – на нем Павел возвращается домой. Точнее, пытается это сделать.

Недвед женился на Иване Недвед в 1994 году, у пары родилось двое детей, а в 2019 году они расстались после 25 лет совместной жизни. С тех пор он встречался с Люсей Ановчиновой, но в прошлом году они расстались, а с декабря 2021 года экс-капитан сборной Чехии начал отношения со словацкой певицей Дарой Ролинс

Недвед — бывший звездный игрок сборной Чехии, представлявший „Ювентус“ с 2001 по 2009 год. Знаменитый чех в свое время получил престижную награду „Золотой мяч“ (2003 году). Он трижды становился чемпионом Италии, а в 1999 году выиграл с „Лацио“ Кубок обладателей кубков УЕФА.

На данный момент Недвед в основном отвечает за набор новых игроков в „Ювентус“.