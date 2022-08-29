Запрет на выдачу виз россиянам: в ЕС решают, что делать

По данным европейского агентства Frontex, за полгода войны России против Украины почти миллион обладателей российских паспортов въехали в ЕС. Большинство - через Финляндию (330 тыс. человек), Эстонию (234 тыс.) и Литву (132 тыс.). Речь идет в основном о туристах, которые приезжают в ЕС на несколько дней. Но это не значит, что был выдан миллион шенгеских виз, потому что российские граждане могут, имея визу, действующую в течение 90 дней, многократно въезжать в Шенгенскую зону на протяжении этого времени. До пандемии коронавируса страны Шенгена ежегодно выдавали около 500 тыс. новых виз россиянам.

Но принятие резолюции, предполагающей тотальный запрет на въезд в ЕС для граждан РФ, которую должны одобрить все страны ЕС, по данным дипломатов, не предусмотрено. Попытки отдельных государств запретить россиянам въезд в ЕС окажутся малоэффективными, потому что краткосрочная виза для туристов действует во всех 26 странах Шенгенской зоны, независимо от того, в какой из них она была выдана.

Чехия, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, вынесла вопрос о шенгенских визах для россиян на повестку дня неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС, которая должна пройти во вторник, 30 августа, в Праге. Как ожидается, как минимум соглашение с РФ об упрощенном порядке выдачи виз, которое действует с 2007 года, будет приостановлено. Это подтвердили европейские дипломаты газете Financial Times. Приостановка действия этого соглашения приведет к тому, что получить краткосрочную шенгенскую визу россиянам станет сложнее и стоить это будет дороже.

Нет, считают такие государства, как Финляндия, Польша, Чехия и страны Балтии. Они приостановили выдачу краткосрочных виз россиянам. Германия, Греция, Кипр и Еврокомиссия относятся скептически к такой мере, выступая против жесткого запрета на въезд в ЕС для граждан РФ. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил на прошлой неделе, что войну против Украины введет президент РФ Владимир Путин. Поэтому канцлер не разделяет идею тотального запрет на въезд в ЕС для россиян, который затронул бы в том числе и тех лиц, кто ни в чем не виноват.

Своим призывом запретить российским гражданам въезд в ЕС президент Украины Владимир Зеленский вызвал бурную дискуссию в Европе. Допустимо ли, что граждане страны, которая ведет войну против своего соседа, могут и дальше посещать территорию Евросоюза, как будто ничего не произошло?

Куда едут россияне

Большое число граждан РФ, въезжающих в ЕС через соседние с Россией страны на востоке Европы поездом, на авто или по морю, объясняет то, что уже не существует прямых авиарейсов из РФ в ЕС. Приехать в такие страны, как Германия или Франция, россиянам стало намного сложнее. Немецкие консульства в РФ, по данным МИД ФРГ, в первом полугодии выдали около 14 000 краткосрочных виз. До пандемии и перед войной в первой половине 2019 года это число было в 10 раз больше.

На Елисейских полях в Париже в этом году тоже существенно меньше российских туристов: во Францию россияне сейчас могут попасть только через третьи страны, а не транзитом через государства ЕС. Авиарейс из Москвы через Стамбул в Париж возможен. А через Хельсинки - нет.

Большое число туристов из России сейчас в Греции и на Кипре. Четвертую часть всех отдыхающих на этом острове в нынешнем году составляют россияне. При этом около 50 тыс. граждан РФ постоянно проживают на Кипре. Север Греции является популярным местом отдыха россиян, которые въезжают в ЕС через Сербию и Турцию.

Кандидат в члены ЕС Черногория - вообще-то тоже одна из излюбленных целей российских туристов, но сейчас там намного меньше россиян. Многие переключились на Турцию. Она, несмотря на то, что является страной-членом НАТО и кандидатом на вступление в ЕС, не поддержала западные санкции в отношении России и по-прежнему сохраняет безвизовый въезд для обладателей российских паспортов.

Какие ограничения для россиян уже существуют

Полный запрет на выдачу виз россиянам, по мнению Еврокомиссии, проблематичен, ведь, согласно международному праву, в силу семейных и гуманитарных причин въезд должен быть возможен. Но выдача краткосрочных шенгенских виз может быть сильно ограничена. Каждая страна руководствуется определенными критериями при выдаче виз, а значит, имеет определенное поле для маневра. Кроме того, существует возможность аннулировать выданную визу. Такую практику сейчас применяет в отношении россиян Эстония.