ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО | Смотрите, какая прекрасная школа откроется 1 сентября в центре Таллинна

На данный момент классы MUBA укомплектованы, и самыми популярными специальностями являются „фортепиано“, „скрипка“ и „ритм-музыка“. У тех, кто хочет продолжить образование, популярностью пользуется „музыкальное предпринимательство и производство“. Почти пятая часть учащихся MUBA (более 100 человек) приедет из-за пределов Таллинна и будет жить в школьном общежитии, пишет rus.err.

В новом здании 120 музыкальных классов, для которых приобретено более 60 новых фортепиано, 6 танцевальных студий, большой зал на 450 мест, а также два камерных зала и blackbox, две студии звукозаписи, общежитие на 74 места, бассейн и внутренний сад, где можно расслабиться и помедитировать.

Всего к учебе приступят 675 человек.

По словам директора MUBA Тимо Стейнера, большую часть стоимости школы оплатил Европейский союз - 41 млн евро плюс НСО. Оснащение школы легло на эстонское государство - 5,1 млн евро плюс НСО.