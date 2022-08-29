29.08.2022, 20:02
Осторожно, мошенники! От имени Министерства юстиции распространяется фишинговое письмо
ФОТО: Põhja prefektuur
Полиция в социальных сетях предупреждает о новом фишинговом электронном письме. На это письмо определенно не следует отвечать.
Пыхьяская префектура полиции предупреждает, что фишинговые электронные письма распространяются от имени Министерства юстиции. На письма не следует отвечать, а электронное письмо следует удалять из почтового ящика.
Отличить письмо мошенников можно по следующим признакам:
вымышленные названия государственных институтов в тексте;
опечатки;
логотипы имеют неестественную вытянутую или сжатую форму;
электронный адрес отправителя вызывает сомнения.