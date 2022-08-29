Новости Эстонии
29.08.2022, 20:02

Осторожно, мошенники! От имени Министерства юстиции распространяется фишинговое письмо

 
Õngitsuskiri
Õngitsuskiri
ФОТО: Põhja prefektuur

Полиция в социальных сетях предупреждает о новом фишинговом электронном письме. На это письмо определенно не следует отвечать.

Пыхьяская префектура полиции предупреждает, что фишинговые электронные письма распространяются от имени Министерства юстиции. На письма не следует отвечать, а электронное письмо следует удалять из почтового ящика.

Отличить письмо мошенников можно по следующим признакам:

  • вымышленные названия государственных институтов в тексте;

  • опечатки;

  • логотипы имеют неестественную вытянутую или сжатую форму;

  • электронный адрес отправителя вызывает сомнения.

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