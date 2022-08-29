Начальник Нарвской полиции: нарвитяне законопослушнее, чем в среднем по стране. Провокаторов мало

„Для нас ситуация была ожидаемой“, — сказал Индрек Пюви, руководитель Нарвского отделения полиции, и добавил, что как в день переноса памятника (16.08), так и после него обошлось без серьезных нарушений.

Пюви сказал, что задачей полиции является обеспечение общественного порядка, поэтому они стараются не допускать эскалаций и различных конфликтов. „Мы будем следить за тем, что произойдет завтра, послезавтра, через неделю“, — сказал он.

Если кто-то хочет организовать публичное мероприятие, полиция связывается с организатором, чтобы объяснить, как это можно сделать в соответствии с законом, и чтобы организатор знал, каковы его обязанности при организации мероприятия. Это давняя практика и она не является особым решением для текущей ситуации.

Однако, по словам Пюви, есть отдельные люди, которые регулярно призывают к собраниям и акциям протеста. У тех, кто призывает, поясняет он, разные причины: кто-то хочет завоевать популярность, кто-то выражает недовольство удалением из общественого пространства символов государства-агрессора.

„Нельзя исключать, что целью некоторых людей может быть подрыв спокойствия в обществе“, — заявил Пюви. Он добавил, что мало кто намеренно пытается вовлечь людей в незаконную деятельность в социальных сетях или на улице.

Пюви сказал, что, по данным полиции, количество агрессивных единомышленников невелико и некритично. „Нарвитяне законопослушнее, чем люди по стране в среднем“.

По словам Пюви, инциденты были незначительными - единичные случаи нанесения буквы Z, осквернение памятника Эстонской войне за независимость, но в целом символики страны-агрессора и заявлений в ее поддержку было мало.

Пюви призвал людей не поддаваться на провокации и думать в первую очередь о собственной безопасности, а не о возвращении символов агрессора.