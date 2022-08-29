Eesti Еnergia: в странах Балтии ситуация с запасами газа самая критическая в Европе

Самая низкая биржевая цена за неделю была ранним утром 22 августа, когда цена на электроэнергию с 3 до 5 часов составляла 2,38 евро/МВтч. Час с самой высокой ценой был в пятницу, 26 августа, с 19 до 20, когда цена поднялась до уровня в 770 евро/МВтч.

Цена на природный газ, которая на позапрошлой неделе достигла рекордной отметки в 261 евро/МВтч, продолжила расти и на прошлой неделе, достигнув в пятницу уровня в 339 евро/МВтч. Продолжающийся рост цен на природный газ увеличивает цену на электроэнергию, производимую на газовых электростанциях в странах Балтии и в других странах Европы, что влияет на цену в часы пик, поскольку газовые электростанции запускаются, когда производственные мощности других, более дешевых способов производства, уже исчерпаны. Отчасти по причине высокой цены, а также в целях экономии газа в преддверии зимы не все газовые станции участвуют в ежедневном производстве электроэнергии.



Эксперты рынка прогнозируют к осени еще более высокие цены на газ. „Газпром“ приостановит поставки газа по газопроводу „Северный поток-1“ с 31 августа по 2 сентября по причине технического обслуживания. Российская государственная газовая компания дала понять, что если технических проблем не возникнет, то после работ по обслуживанию поставки должны быть возобновлены на прежнем уровне, но рынки видят и риск перебоев с поставками. В настоящее время трубопровод работает только на 20 процентов своей мощности, поставляя 33 миллиона кубометров в сутки. В то же время по причине низкого объема поставок компания сжигает огромные объемы газа на компрессорной станции „Портовая“ у границы с Финляндией, поскольку российские хранилища заполнены.