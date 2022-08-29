Eesti Еnergia: в странах Балтии ситуация с запасами газа самая критическая в Европе(19)
На прошлой неделе средняя биржевая цена в ценовой зоне Эстонии составила 385,3 евро/МВтч, что на 8,8% ниже биржевой цены на позапрошлой неделе. В Латвии, Литве и Финляндии, напротив, средняя биржевая цена продолжала расти. В пиковый период со среды по субботу на прошлой неделе передающие мощности между Эстонией и Латвией были ограничены до 600 МВт, что привело к тому, что цена в Финляндии была равна эстонской на протяжении всей недели. Об этом говорится в недельном энергетическом отчете предприятия Eesti Energia.
Самая низкая биржевая цена за неделю была ранним утром 22 августа, когда цена на электроэнергию с 3 до 5 часов составляла 2,38 евро/МВтч. Час с самой высокой ценой был в пятницу, 26 августа, с 19 до 20, когда цена поднялась до уровня в 770 евро/МВтч.
Цена на природный газ, которая на позапрошлой неделе достигла рекордной отметки в 261 евро/МВтч, продолжила расти и на прошлой неделе, достигнув в пятницу уровня в 339 евро/МВтч. Продолжающийся рост цен на природный газ увеличивает цену на электроэнергию, производимую на газовых электростанциях в странах Балтии и в других странах Европы, что влияет на цену в часы пик, поскольку газовые электростанции запускаются, когда производственные мощности других, более дешевых способов производства, уже исчерпаны. Отчасти по причине высокой цены, а также в целях экономии газа в преддверии зимы не все газовые станции участвуют в ежедневном производстве электроэнергии.
Эксперты рынка прогнозируют к осени еще более высокие цены на газ. „Газпром“ приостановит поставки газа по газопроводу „Северный поток-1“ с 31 августа по 2 сентября по причине технического обслуживания. Российская государственная газовая компания дала понять, что если технических проблем не возникнет, то после работ по обслуживанию поставки должны быть возобновлены на прежнем уровне, но рынки видят и риск перебоев с поставками. В настоящее время трубопровод работает только на 20 процентов своей мощности, поставляя 33 миллиона кубометров в сутки. В то же время по причине низкого объема поставок компания сжигает огромные объемы газа на компрессорной станции „Портовая“ у границы с Финляндией, поскольку российские хранилища заполнены.
Газохранилища стран-членов Европейского союза имеют среднюю заполненность в пределах 79 процентов, наибольший объем – в Германии, 83, и во Франции – 91 процент. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предстоящую зиму с такими объемами газа можно пережить. Однако участники рынка опасаются, что, если в Европу больше не будет поступать газ по „Северному потоку-1“ (СП-1), то в следующем году возникнут сложности с производством электроэнергии. В пятницу фьючерсы на электроэнергию в Германии на 2023 год выросли до 985 евро/МВтч, цена фьючерсов во Франции на момент закрытия торгов составила 1130 евро. Это исключительно высокие цены, которые, если они сохранятся, повлияют и на цены на электроэнергию в нашем регионе. Однако, если поставки газа по СП-1 восстановятся после работ по обслуживанию, то можно надеяться на снижение фьючерсных цен на следующий год и нормализацию цен.
В странах Балтии ситуация с запасами газа самая критическая в Европе. Латвийское Инчукалнское газохранилище, в котором хранятся запасы газа трех стран Балтии и Финляндии, заполнено лишь на 55 процентов. С августа в Инчукалнс больше не поступает газ из России, СПГ-причал в Клайпеде работает на полную мощность, но поскольку через него газ подается и в польскую газовую сеть, запасы в Инчукалнсе, несмотря на это, медленно сокращаются. В то же время стоит сообщить, что первое судно с запасами СПГ для Эстонии и Финляндии находится в пути и должно прибыть к нам в декабре.
В европейской системе торговли квотами на выбросы цена квот на выбросы CO2 немного снизилась, но все же осталась на высоком уровне – почти 90 евро/т. Цена квот остается на рекордно высоком уровне, так как осенью ожидается более активное использование тепловой энергии, учитывая низкую выработку атомной и гидроэлектроэнергии и сокращение поставок газа из России.
В ближайшее время на ряде электростанций в регионе также продолжится плановое техническое обслуживание для повышения надежности их работы в осенне-зимний период. На 2-м энергоблоке финской АЭС „Ловииса“ мощностью 507 МВт проводится техническое обслуживание до 9 сентября. На 4-м энергоблоке шведской АЭС „Рингхалс“ мощностью 7 МВт проводится техническое обслуживание до 7 сентября.
На прошлой неделе на 11-м блоке Балтийской электростанции проводились плановые и давно запланированные летние работы по обслуживанию, блок вернется на рынок 6 сентября. В обслуживании также находились третий, четвертый и шестой блоки Эстонской электростанции и электростанция Аувере, они в строю с воскресенья. На начавшейся неделе завершатся плановые работы на четвертом и восьмом блоках Эстонской электростанции, а пятый блок снова вернется в работу с начала следующей недели. Третий блок Эстонской электростанции будет проходить давно запланированное ежегодное обслуживание с конца недели до начала октября. Передающие мощности из Эстонии в Латвию существенно ограничены до следующей недели.
Энергоблок 3 финской АЭС „Олкилуото“ был запущен 26 августа, и в настоящее время станция работает с нагрузкой 60% (900 МВт). С сентября мощность будет увеличена до 80 процентов, а с начала октября финны надеются достичь работы АЭС в полную мощность.
Норвежский регулятор энергетического рынка заявил, что Норвегия не может сократить экспорт электроэнергии, чтобы помочь сдержать местные цены на электроэнергию. „Соглашение между Норвегией и Европейским союзом допускает экспортные ограничения при соблюдении соответствующих условий. На наш взгляд, надежность снабжения является таким важным аргументом, а защита от высоких цен – нет“, – заявил норвежский регулятор.
Цена на электроэнергию на бирже формируется на почасовой основе, в зависимости от производственной мощности этого часа и спроса потребителей, а также ограничений передающих мощностей между странами.