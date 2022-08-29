Контавейт начинает Открытый чемпионат США против румынки, которая завершила последний матч в инвалидной коляске

Кристиан сыграла свой последний матч на турнире WTA 1000 в Дохе в феврале, где получила серьезную травму колена во втором сете против россиянки Дарьи Касаткиной во втором круге и была вынуждена покинуть корт на инвалидной коляске.

Под вопросом находиться и форма, в которой находится сейчас Контавейт, которая выздоравливала от перенесенного весной коронавируса, да и два предыдущих турнира Большого шлема, Открытый чемпионат Франции и Уимблдон, тоже сказались на ней. В Париже она проиграла австралийке Айле Томлянович в первом раунде, в Лондоне победила в первом раунде американку Бернарду Пера, но во втором раунде уступила немке Жюль Нимайер.

После Уимблдона Контавейт дошла до финала турнира WTA 250 в Гамбурге, уступив Пере, и до четвертьфинала той же категории в Праге, но в двух турнирах WTA, проходивших в Северной Америке, у нее была всего одна победа в трех матчах.

Во втором круге Контавейт может встретиться с 23-кратной победительницей турнира Сереной Уильямс, которая сегодня на главном корте встретится с черногорской теннисисткой Данкой Ковинич (WTA 80) — этот матч начнется в 2 часа по эстонскому времени.

Если повезет, Контавейт может выйти на корт на час раньше, потому что ее матч назначен на последний или четвертый матч 17-го корта с пометкой „не раньше 18“ (час ночи, по эстонскому времени). Если более ранние матчи — женский одиночный разряд и два мужских одиночного разряда — придется продлить, Контавейт и Кристиан тоже придется подождать.

Перед турниром Контавейт дал небольшое интервью ERR, в котором оценил свою подготовку к турниру. „У меня было около десяти дней, чтобы тренироваться. После турнира в Цинциннати мне потребовалось несколько дней, чтобы отдохнуть и привыкнуть к условиям. Сейчас я довольно хорошо тренируюсь. Я думаю, что подготовка прошла нормально“, — сказал теннисистка.