Делегация МАГАТЭ направляется с инспекцией на Запорожскую АЭС

Ведущие индустриальные страны Запада (страны „большой семерки“ - G7) приветствовали запланированную поездку инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на находящуюся под контролем российских войск Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Эксперты G7 по ядерной безопасности в заявлении, обнародованном в понедельник, 29 августа, призвали обеспечить экспертам МАГАТЭ безотлагательный и беспрепятственный доступ к атомной инфраструктуре ЗАЭС и возможность работать без вмешательства и давления.

В документе особо отмечается, что работа инспекторов должна осуществляться при соблюдении суверенитета Украины над ЗАЭС. Ранее возникли споры, через чью территорию инспекторы должны приехать на Запорожскую АЭС - через подконтрольную Украине или России. „Мы подчеркиваем, что ЗАЭС и производимая ею энергия принадлежат Украине, и любые попытки России отключить ее от украинской сети неприемлемы“, - говорится в заявлении.

Российская оккупация ЗАЭС повышает риск аварии

В совместном заявлении стран G7, которые оказывают инспекции МАГАТЭ техническую и финансовую поддержку, также указывается, что российская оккупация ЗАЭС повышает риск атомной аварии и создает угрозу Украине, соседним государствам и всему мировому сообществу.

Запорожская атомная электростанция имеет шесть реакторов и является крупнейшей в Европе. Эта станция находится под контролем российских войск с марта. Территория ЗАЭС постоянно подвергается обстрелам. Россия и Украина возлагают ответственность за это друг на друга.

Эксперты МАГАТЭ, прибывающие на ЗАЭС уже на этой неделе, намерены лично ознакомиться с повреждениями и рисками для безопасности на станции, поскольку заявления России и Украины зачастую противоречивы.