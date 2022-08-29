Мнение
29.08.2022, 19:00

МНЕНИЕ | Почему в Эстонии переносят советские памятники, но не тронут русские?

 
Дмитрий Иванов
житель Нарвы, публицист
Tarastatud Maarjamäe memoriaal
Tarastatud Maarjamäe memoriaal
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

Если бы Россия в последние годы (ещё до украинской войны) не начала активно использовать советские монументы для достижения собственных чисто идеологических целей в других странах, то, вероятно, памятники стояли бы на своих местах ещё очень долго, пишет в своей колонке для RusDelfi житель Нарвы, публицист Дмитрий Иванов.

С началом процесса переноса памятников советской эпохи некоторые русскоязычные жители Эстонии задались вопросом – а есть ли у принимающего решения правительства понимание того, где заканчивается неуместная для современности советская идеология и начинается являющееся для страны немаловажным русское культурно-историческое наследие? Как ни странно, ответ на этот вопрос логичен и прост.

В последнее время мне доводилось немало читать в соцсетях и слышать из уст умело разыгрывающих национальную карту общественных деятелей псевдологику, согласно которой Эстонское государство, якобы, перенося советские памятники, решило „из мести“ на фоне украинской войны до основания искоренить на этой земле любое русское культурное наследие. Отталкиваясь от этого, у некоторых не вдающихся в суть решений людей стали возникать страхи, что вслед за советскими монументами демонтировать начнут, к примеру, православные церкви или построенные в Эстонии русскими царями дворцы. Звучали и ещё более резкие предположения.

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