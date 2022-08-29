29.08.2022, 19:00
МНЕНИЕ | Почему в Эстонии переносят советские памятники, но не тронут русские?
ФОТО: | Ekspress Meedia
Если бы Россия в последние годы (ещё до украинской войны) не начала активно использовать советские монументы для достижения собственных чисто идеологических целей в других странах, то, вероятно, памятники стояли бы на своих местах ещё очень долго, пишет в своей колонке для RusDelfi житель Нарвы, публицист Дмитрий Иванов.
С началом процесса переноса памятников советской эпохи некоторые русскоязычные жители Эстонии задались вопросом – а есть ли у принимающего решения правительства понимание того, где заканчивается неуместная для современности советская идеология и начинается являющееся для страны немаловажным русское культурно-историческое наследие? Как ни странно, ответ на этот вопрос логичен и прост.