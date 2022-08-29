МНЕНИЕ | Почему в Эстонии переносят советские памятники, но не тронут русские?

С началом процесса переноса памятников советской эпохи некоторые русскоязычные жители Эстонии задались вопросом – а есть ли у принимающего решения правительства понимание того, где заканчивается неуместная для современности советская идеология и начинается являющееся для страны немаловажным русское культурно-историческое наследие? Как ни странно, ответ на этот вопрос логичен и прост.

В последнее время мне доводилось немало читать в соцсетях и слышать из уст умело разыгрывающих национальную карту общественных деятелей псевдологику, согласно которой Эстонское государство, якобы, перенося советские памятники, решило „из мести“ на фоне украинской войны до основания искоренить на этой земле любое русское культурное наследие. Отталкиваясь от этого, у некоторых не вдающихся в суть решений людей стали возникать страхи, что вслед за советскими монументами демонтировать начнут, к примеру, православные церкви или построенные в Эстонии русскими царями дворцы. Звучали и ещё более резкие предположения.