Полиция по поводу изображения танка на футболках: не запрещено, но, учитывая контекст последних недель, оно разжигает вражду(26)
В отношении двух участников несостоявшегося в субботу нарвского автопробега по местам, где раньше стояли советские монументы, начато делопроизводство в отношении разжигания вражды. Организатор этого мероприятия может получить штраф в размере до 800 евро. Полиция запретила проведение автопробега из-за того, что у нескольких участников на футболках был изображен танк. Устно полиция сказала на месте события, что такие картинки запрещены, но письменных доказательств не предоставила. Участники несостоявшейся акции возмущены действиями полиции.
О том, как прошел диалог организатора автопробега и полицейских мы уже писали. Вот, что RusDelfi ответил сегодня руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.
„Задача полиции была в том, чтобы обеспечить этому мероприятию порядок и проследить, что нет никаких нарушений, - объяснил Пюви. - Автопробег был прерван, поскольку на нем раздавали наклейки с изображением танка Т-34, также двое участников мероприятия носили футболки с изображением танка и были не согласны сменить их на что-то более нейтральное. Хотя этот символ, как таковой, не является запрещенным, полиция учитывает контекст ситуации, и то, как изменилось значение этого памятника в условиях войны в Украине“.
Очевидец события Яана Кирс рассказала нашему корреспонденту, что „всем участникам было строго настрого сказано не использовать запрещенные символы“. Но то, что нельзя размещать на машине или одежде изображение танка, люди не знали, по словам других участников события.
„Полиция отвела людей в сторонку и мирно требовала проехать с ними для составления протокола, - вспоминает Кирс. - После того, как народ вступился за них, а эти люди сняли свои футболки и надели их наизнанку так, чтобы не было видно очертаний танка, полиция разошлась не на шутку и вызвала подкрепление, в том числе полицейских с собакой“.
По словам Кирс, полиция сопроводила до дома этих людей. Они переоделись и отдали футболки в руки полиции.
„В отношении этих двух лиц было начато делопроизводство на основании § 151’1, которые касаются разжигания вражды, - прокомментировал ситуацию Индрек Пюви. - Наказанием является денежный штраф в размере до 1200 евро или арест. В отношении организатора мероприятия начато делопроизводство по статье § 264’1 о нарушении требований о проведении публичного собрания. За нее предусмотрено наказание в виде денежного штрафа в размере до 800 евро. Сопротивления со стороны участников пробега не было“.
Юлию Райя, организатора автопробега, видели после выхода из полиции бледной и уставшей. Пока Юлия не дала свой комментарий случившемуся.
„Полиция каждый день обращает внимание на символику, пропагандирующую войну, общается с людьми, которые эту символику экспонируют, и объясняет, что такого рода действия имеют провокативное влияние, - уточнил руководитель Нарвского отделения полиции. - В случае нарушений полиция реагирует и может также начать делопроизводство о проступке“.