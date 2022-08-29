Полиция по поводу изображения танка на футболках: не запрещено, но, учитывая контекст последних недель, оно разжигает вражду

О том, как прошел диалог организатора автопробега и полицейских мы уже писали. Вот, что RusDelfi ответил сегодня руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.

„Задача полиции была в том, чтобы обеспечить этому мероприятию порядок и проследить, что нет никаких нарушений, - объяснил Пюви. - Автопробег был прерван, поскольку на нем раздавали наклейки с изображением танка Т-34, также двое участников мероприятия носили футболки с изображением танка и были не согласны сменить их на что-то более нейтральное. Хотя этот символ, как таковой, не является запрещенным, полиция учитывает контекст ситуации, и то, как изменилось значение этого памятника в условиях войны в Украине“.

Очевидец события Яана Кирс рассказала нашему корреспонденту, что „всем участникам было строго настрого сказано не использовать запрещенные символы“. Но то, что нельзя размещать на машине или одежде изображение танка, люди не знали, по словам других участников события.

„Полиция отвела людей в сторонку и мирно требовала проехать с ними для составления протокола, - вспоминает Кирс. - После того, как народ вступился за них, а эти люди сняли свои футболки и надели их наизнанку так, чтобы не было видно очертаний танка, полиция разошлась не на шутку и вызвала подкрепление, в том числе полицейских с собакой“.

По словам Кирс, полиция сопроводила до дома этих людей. Они переоделись и отдали футболки в руки полиции.

„В отношении этих двух лиц было начато делопроизводство на основании § 151’1, которые касаются разжигания вражды, - прокомментировал ситуацию Индрек Пюви. - Наказанием является денежный штраф в размере до 1200 евро или арест. В отношении организатора мероприятия начато делопроизводство по статье § 264’1 о нарушении требований о проведении публичного собрания. За нее предусмотрено наказание в виде денежного штрафа в размере до 800 евро. Сопротивления со стороны участников пробега не было“.