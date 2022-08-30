Сергей Парейко начинает работать в „Левадии“ с молодёжными командами

Работавший спортивным директором „Левадии“ в 2016-2019 годах Сергей Парейко очень рад возвращению в клуб: „Прекрасно видеть, что клуб развивается и растёт как изнутри, так и снаружи. „Левадия“ и „Инфонет“ уже несколько лет функционируют вместе, теперь настало время совершить следующий шаг в развитии, уже на уровне футбольных школ.“

Более точно изменения Парейко описал так: „В первую очередь под пристальное внимание попадут команды U19 и U17. Мы хотим собрать лучших игроков „Левадии“ и „Инфонета“ и при необходимости доукомплектовать команды игроками извне. Самое важное здесь то, что с командами будет работать профессиональный персонал. Это означает, что есть главный тренер, помощник тренера, тренер вратарей, тренер по физподготовке и физиотерапевт, который будет отвечать за медицинскую составляющую. Таким образом, рядом с молодыми игроками будет пять человек, которые ежедневно будут следить за их развитием.“

„Такими действиями мы хотим повысить качество. Во всём мире так, когда в академии занимаются лучшие игроки, как местные, так и приезжие. Это очень важный процесс, в котором игроки смогут почувствовать, что такое настоящий футбол, смогут сделать следующие шаги в развитии и увидеть, к чему надо стремиться. В этому году мы уже опробовали эту схему на команде U17 и убедились, что под руководством Дмитрия Круглова и Евгения Гурчиогулянца всё работает хорошо.“

„Это дало нам сигнал, что необходимо двигаться дальше. Со следующего года эта группа уже перейдёт в команду U19. Теперь мы ищем мальчиков 2007 и 2008 годов рождения, чтобы из них собрать команду U17. Мы также открыты и для игроков из других команд, которые желают поучаствовать в этом проекте и проявить себя. С группой U19, помимо игр в Элитлиге, ищем ещё и дополнительные возможности для игр,“ — добавил Парейко, который сыграл за Левадию 73 игры.