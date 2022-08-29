Канцлер права: местное самоуправление не обязано финансировать посещение частного детского сада

Семья, подавшая жалобу канцлеру права, отказалась от предложенного местным самоуправлением места в детском саду и отдала ребенка в частный детский сад в Тарту. Канцлер права Юлле Мадизе в своем ответе семье в конце прошлой недели отметила, что ситуация может показаться несправедливой, но руководство волости имело право так поступить.

„Понятно, что семья может хотеть другие условия для своего ребенка, чем те, которые предлагает муниципальный детский сад. Поэтому семья может принять решение в пользу частного детского сада или няни, но местное самоуправление не обязано это финансировать“, — пояснила канцлер права.

Мадизе добавила, что согласно конституции последнее слово в выборе образования ребенка принадлежит родителю, но надо понимать, что выбор может быть сделан в пределах предусмотренных законом возможностей. Конституция разрешает частные образовательные учреждения, но не обязывает государство или органы местного самоуправления их финансировать.