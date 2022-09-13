МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо: Сталин и Путин - кровные братья

Для западных историков, для специалистов - международников, оккупация Эстонии летом 1940 года является доказанным фактом. Оккупация стран Балтии была подтверждена в 1991 году, когда была восстановлена ​​наша государственность. Европейские державы, США и другие, восстановили дипломатические отношения со странами Балтии в целом. Оккупация стран Балтии была подтверждена СССР в Вильнюсе в январе 1991 года. Платой за сохранение советской империи стали простые литовцы, погибшие под гусеницами советских танков, и пограничники, убитые выстрелами в затылок. И в этом отношении очень заметно сходство „технологии“ путинской гибридной войны в Крыму и узурпации балтийских стран. Игры с „вежливыми людьми“ после вооруженного вторжения, фальсификация выборов, демагогия, высмеивающая международное право, имеют узнаваемые параллели со сталинской топорной работой в странах Балтии в 1940 году.