Мнение
13.09.2022, 16:04

МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо: Сталин и Путин - кровные братья

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Рейн Руутсоо
политолог, почетный профессор Таллиннского университета
NSV Liidu poolt lavastatud meeleavaldusele saabujad riigivastase loosungiga Tallinnas Vabaduse väljakul juulis 1940
NSV Liidu poolt lavastatud meeleavaldusele saabujad riigivastase loosungiga Tallinnas Vabaduse väljakul juulis 1940
ФОТО: Tundmatu | Eesti Filmiarhiiv

Историк, почетный профессор Таллиннского университета Рейн Руутсоо в своей статье для RusDelfi сранивает вторжение СССР в Эстонию в 1940 году со вторжением России в Украину 24 февраля текущего года, отмечая, что технология захвата Россией соседних стран отработана уже давно.

Для западных историков, для специалистов - международников, оккупация Эстонии летом 1940 года является доказанным фактом. Оккупация стран Балтии была подтверждена в 1991 году, когда была восстановлена ​​наша государственность. Европейские державы, США и другие, восстановили дипломатические отношения со странами Балтии в целом. Оккупация стран Балтии была подтверждена СССР в Вильнюсе в январе 1991 года. Платой за сохранение советской империи стали простые литовцы, погибшие под гусеницами советских танков, и пограничники, убитые выстрелами в затылок. И в этом отношении очень заметно сходство „технологии“ путинской гибридной войны в Крыму и узурпации балтийских стран. Игры с „вежливыми людьми“ после вооруженного вторжения, фальсификация выборов, демагогия, высмеивающая международное право, имеют узнаваемые параллели со сталинской топорной работой в странах Балтии в 1940 году.

Как в то время, так и сейчас, обмануть демократическую общественность невозможно. В странах Балтии хорошо помнят террор, унижения и ложь. Но даже малейшее общественное подозрение в том, что „мечта эстонского народа навеки связать свою судьбу с великим русским народом“ не сбылась в 1940 году, все равно наказывалось в 1980-е годы лагерем. Технология аннексии Эстонии раскрывается в двух эпизодах прикладного террора, вооруженной оккупации и последующих политических постановок.

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