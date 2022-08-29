ВСУ начали наступления в Херсонской области, российские войска отступают

„ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины, в том числе и на Херсонщине“, — сказала Гуменюк (цитата по „Стране.ua“).

Оперативная группировка войск „Каховка“ утверждает, что в ходе боев от своих позиций отошли 109-й полк самопровозглашенной ДНР, а также российские десантники. Группировка войск представила видео, где, предположительно, российский военный или боец ДНР говорит, что 29 августа украинские войска „прорвали первую линию обороны“. Подлинность видео не подтверждена.

О прорыве первой линии обороны также сообщили источники „Украинской правды“ и „Громадське“. Независимого подтверждения этой информации нет.