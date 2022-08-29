Пожар на пассажирском лайнере у берегов Швеции ликвидирован. На борту находятся 300 человек

Теплоход курсирует между Вентспилсом (Латвия) и Нюнесхамном (Швеция). По официальным данным шведских властей, на борту находятся 299 человек: 241 пассажир и 58 членов экипажа.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12.40. Паром находится неподалеку от острова Готска-Санден (юго-восточное побережье Швеции).

„Мы предупредили все находящиеся поблизости суда и вертолеты, что может возникнуть необходимость спасать людей“, - скзазала пресс-секретарь шведского Департамента водный потей Лиза Мёрнинг. К эвакуационным работам готовы 7 кораблей и 3 вертолета.

Открытый огонь взяли под контроль

„Дым есть, но открытого огня нет. Экипаж охлаждает зону пожара водой“, - сказал занимающийся пожаром сотрудник Йонас Франзен. Он добавил, что возгорание произошло от находящегося на автопалубе рефрижератора.

Информации о пострадавших среди пассажиров или членов экипажа не поступало.

Компания Stena Line подтвердила информацию о возгорании на борту парома, а также сообщила, что сейчас (к 17 часам) пожар ликвидирован.