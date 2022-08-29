На территории магазина IKEA были обнаружены авиабомбы

За два дня до открытия первого в Эстонии магазина IKEA саперы Пыхьяской группы разминирования Спасательного департамента вывезли и обезвредили взрывные устройства, обнаруженные на территории магазина во время строительных работ.

23 августа в ходе земляных работ была обнаружена немецкая 250-килограммовая авиабомба времен II мировой войны, а день спустя еще более мощное взрывное устройство — 500-килограммовая авиабомба. В сотрудничестве с полицейскими Пыхьяской префектуры саперы вывезли авиабомбы со строительной площадки, после чего еще раз тщательно проверили территорию. Больше взрывных устройств обнаружено не было. Таким образом, 25 августа, когда состоялось торжественное открытие магазина IKEA, посетителям ничего не угрожало. К настоящему времени авиабомбы уже обезврежены.

Как сказал руководитель Пыхьяской группы разминирования Райдо Таалманн, люди, обнаружившие бомбы, действовали совершенно правильно, немедленно сообщив о находке по телефону 112. „За последние 15 лет в столице в ходе строительных и земляных работ обнаруживали различные взрывные устройства, но 500-килограммовые авиабомбы в Эстонии находят редко“, - сказал Таалманн.

Спасательный департамент напоминает, что боеприпасы могут быть различного размера и выглядеть по-разному, и оценить их состояние по внешним признакам непросто. Предмет, назначение которого невозможно определить, может взрывоопасен.