Мнение
29.08.2022, 15:35

ИНТЕРВЬЮ | Давид Всевиов: любителям Путина нравятся эстонский холодильник и российский телевизор

 
Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
Putin oma austajatega
Putin oma austajatega
ФОТО: Vitali Kuzmin | TASS

Вопрос коллективной ответственности россиян за войну в Украине обсуждается не первый месяц. Ольга Штраубе поговорила с историком Давидом Всевиовым о коллективной и личной вине и о том, нужна ли частная оценка в этом вопросе.

После Второй мировой войны возникла концепция „коллективной вины“ целого народа. Как Вы относитесь к этому — можно ли обвинить большую группу людей в преступлениях режима?

Ответы на эти вопросы крайне сложны. Приведу личный пример: несколько лет назад меня попросили написать рецензию на одну книгу, вышедшую на эстонском языке. Книга касалась бомбежки Дрездена, где погибло больше людей, чем в Хиросиме и Нагасаки. Автор книги исходил не только из фактологии, но и пытался найти ответ на вопрос — существует ли коллективная вина? Когда я читал эту книгу и видел снимки разрушенных домов и сгоревших людей, мой ответ был однозначен: нет, коллективной ответственности быть не должно. Но когда я нашел в интернете снимки того же города в 1937-1939 гг., то передумал. На фотографиях были те же самые люди, которые с восторгом приветствовали аншлюс Австрии, которые участвовали в уничтожении синагог, которые рисовали шестиконечную звезду на еврейских магазинах, радовались захвату Польши и разгрому Франции. Пример Дрездена хорошо это показывает: те люди, которые были против Гитлера, уже были арестованы и отправлены в концентрационные лагеря, где и погибли. Меньшинству удалось эмигрировать из Германии.

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