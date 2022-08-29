ИНТЕРВЬЮ | Давид Всевиов: любителям Путина нравятся эстонский холодильник и российский телевизор

Ответы на эти вопросы крайне сложны. Приведу личный пример: несколько лет назад меня попросили написать рецензию на одну книгу, вышедшую на эстонском языке. Книга касалась бомбежки Дрездена, где погибло больше людей, чем в Хиросиме и Нагасаки. Автор книги исходил не только из фактологии, но и пытался найти ответ на вопрос — существует ли коллективная вина? Когда я читал эту книгу и видел снимки разрушенных домов и сгоревших людей, мой ответ был однозначен: нет, коллективной ответственности быть не должно. Но когда я нашел в интернете снимки того же города в 1937-1939 гг., то передумал. На фотографиях были те же самые люди, которые с восторгом приветствовали аншлюс Австрии, которые участвовали в уничтожении синагог, которые рисовали шестиконечную звезду на еврейских магазинах, радовались захвату Польши и разгрому Франции. Пример Дрездена хорошо это показывает: те люди, которые были против Гитлера, уже были арестованы и отправлены в концентрационные лагеря, где и погибли. Меньшинству удалось эмигрировать из Германии.