ПЕРЕДАЧА RusDelfi | Вернуться vs остаться. Украинские беженцы - о работе и условиях жизни в Эстонии

Наталия Романенко, которая работала в Мариуполе учителем украинского языка, говорит, что когда приехала в Эстонию, то почувствовала себя в полной безопасности. Она была вынуждена выезжать из Украины через Россию. По словам Романенко, находясь в России, ее семья чувствовала себя в напряжении.

Сейчас Наталия со Светланой Болжеларской работают операторами в Центре тревоги. В их задачу входит информирование украинских беженцев. Светлана выезжала из Украины через Европу, ее родственники через Россию. Встретились они в Эстонии, тут и остались.

Виталина Ломатченко приехала в Эстонию в начале марта. Она сразу приняла решение уезжать в Эстонию, поскольку ее муж здесь работал 4 года назад и ему понравилась страна. Виталина работает в Maxima рекрутером. Руководитель по персоналу Maxima в Эстонии Леа Кимбер говорит, что в торговой сети сегодня работает 221 беженец из Украины. „Кандидатов у нас было много, более 1000. Они работаю в 20 городах Эстонии“, - рассказывает Кимбер.

Иван Завражнов родом из Мариуполя, вместе со своей матерью он тоже был вынужден выезжать через оккупированную территорию, а затем через Россию. „Решили остаться здесь. Тут душевно, комфортно“, - говорит Иван, который живет на корабле и к нынешнему моменту пока не нашел работу по профессии. Иван работал в Мариуполе режиссером и журналистом.

Светлана Болжеларская не исключает, что если Центр тревоги прекратит рабочие договора, то далее в Эстонии будет находиться не комфортно. Она обращает внимание, что не все хотят сдавать в аренду квартиры украинцам, к тому же цены на аренду жилья высокие.