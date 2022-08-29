29.08.2022, 19:43
Звезду „Барселоны“ ограбили и избили в собственном доме
ФОТО: | Ricardo Larreina
В ночь на понедельник несколько мужчин с оружием и железными прутьями ворвались в дом Пьера-Эмерика Обамеянга, избили его и украли украшения из сейфа.
Как сообщает El Pais, нападающий „Барселоны“ Пьер-Эмерик Обамеянг стал жертвой ограбления в собственном доме.
В полиции сообщили, что несколько мужчин, вооруженных огнестрельным оружием и железными прутьями, в ночь на 29 августа пробрались через сад в дом футболиста в провинции Барселоны.
Грабители избили 33-летнего Обамеянга и, угрожая ему и жене, заставили открыть сейф с драгоценностями, после чего скрылись.
Как сообщает La Sexta, в полиции сообщили, что нападение было тщательно спланировано и преступники, вероятно албанцы, хорошо знали, что искать.