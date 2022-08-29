Звезду „Барселоны“ ограбили и избили в собственном доме

Как сообщает El Pais, нападающий „Барселоны“ Пьер-Эмерик Обамеянг стал жертвой ограбления в собственном доме.

В полиции сообщили, что несколько мужчин, вооруженных огнестрельным оружием и железными прутьями, в ночь на 29 августа пробрались через сад в дом футболиста в провинции Барселоны.

Грабители избили 33-летнего Обамеянга и, угрожая ему и жене, заставили открыть сейф с драгоценностями, после чего скрылись.

Как сообщает La Sexta, в полиции сообщили, что нападение было тщательно спланировано и преступники, вероятно албанцы, хорошо знали, что искать.