Футбол
29.08.2022, 19:43

Звезду „Барселоны“ ограбили и избили в собственном доме

 
Обамеянг
Обамеянг
ФОТО: AFLO | Ricardo Larreina

В ночь на понедельник несколько мужчин с оружием и железными прутьями ворвались в дом Пьера-Эмерика Обамеянга, избили его и украли украшения из сейфа.

Как сообщает El Pais, нападающий „Барселоны“ Пьер-Эмерик Обамеянг стал жертвой ограбления в собственном доме.

В полиции сообщили, что несколько мужчин, вооруженных огнестрельным оружием и железными прутьями, в ночь на 29 августа пробрались через сад в дом футболиста в провинции Барселоны.

Грабители избили 33-летнего Обамеянга и, угрожая ему и жене, заставили открыть сейф с драгоценностями, после чего скрылись.

Как сообщает La Sexta, в полиции сообщили, что нападение было тщательно спланировано и преступники, вероятно албанцы, хорошо знали, что искать.

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