„Конец лета, а они проснулись!“ - нарвитяне о планах запуска платных автобусов в Нарва-Йыэсуу

Обсуждающих эту новость людей, пишет „Нарвская газета“, удивило, во-первых, время, в которое горуправа озаботилась данной проблемой: „Самое время, ага“, „Конец лета, а они проснулись!“, „Ну, что-то очень медленно думают наши избранники“, „Пока горуправа взвешивает, жара закончится и 31-й будет ездить полупустой… С танком тоже взвешивали, пока не приехали“. И ироничное: „Вот и плюшки, обещанные после танка“.

Во-вторых, народ опасается, что с введением платной линии бесплатных рейсов останется мало: „Сделают все для людей: один рейс в день бесплатно, остальные - все платные“.

Памятуя о том, что „были же раньше микроавтобусы, нет надо всё запретить“, комментаторы рассуждают: „Дали бы возможность, и давно бы нашлись платные извозчики“, „Дали бы просто в часы пик несколько дополнительных маршрутов. Что тут решать, с перевозчиком договариваться надо“, „Решили пойти по стопам Таллинна и сделать бесплатный общественный транспорт. Эх, но видно ((((“ (смайлики, обозначающие грусть, разочарование).