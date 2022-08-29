Тренер „Зенита“ поддержал опального Ройзмана

Александр Низелик, который является одним из тренеров основного состава питерского „Зенита“, на своей странице в Facebook опубликовал пост в поддержку бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которого задержали по статье о „дискредитации Российской армии“.

Неделю назад один из самых известных уральских политиков дал интервью Катерине Гордеевой для ее YouTube-канала, в котором рассказал о своих отношениях с детьми, лихих 90-х и местных ОПГ, а также войне в Украине. В частности, Ройзман признался, что он не звонит своим знакомым в Украину, потому что ему стыдно.

Евгения Ройзмана задержали в рамках уголовного дела по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии. По версии следствия, оппозиционер использовал в видео на своём канале выражения „вторжение в Украину“ и „война в Украине“.

Александр Низелик в июне 2018 года в статусе одного из тренеров основного состава сине-бело-голубых вернулся в петербургский клуб после работы в футбольном клубе „Уфа“. Вместе с тренерскими штабами Лучано Спаллетти и Сергея Семака Низелик стал шестикратным чемпионом России, дважды завоевал Кубок и трижды — Суперкубок страны.

