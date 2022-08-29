Как выживает спа-бизнес в Нарва-Йыэсуу после запрета на въезд российских туристов? И что ждет от государства?(6)
С 18 августа въезд российским туристам в Эстонию запрещен. Как это сказывается на спа-бизнесе Нарва-Йыэсуу и может ли государство помочь в этой ситуации?
Исполнительный директор спа-санатория „Нарва-Йыэсуу“ Карина Кюппас говорит, что с июня по сентябрь у них дела идут хорошо всегда. Это не зависит от того, приехали к ним российские туристы или нет. Сейчас, например, санаторий загружен на 85%. У них всего 77 номеров. „Другой вопрос - остальные месяцы года, - размышляет Карина. - Когда в прошлом году правительство немного неправильно подошло к вопросам ограничений в связи с ковидом, то эстонские туристы пропали. Они решили подождать, когда можно будет путешествовать без сертификатов. А вот россияне очень выручили, так как активно приезжали к нам. Это длилось полгода. Сейчас многое зависит от того, какие решения примет правительство в случае, если количество заболевших ковидом снова вырастет. Теперь мы эту дырку российским туристом не закроем“. Кюппас надеется на то, что не будет жестких ограничений и правительство примет нормальные решения, тогда запрет на въезд российским туристам в Эстонию не так негативно скажется на их бизнесе.
Если после решений государства бизнес страдает, значит, надо приходить бизнесу на помощь. Или принимать другие решения.
„Было ощущение, что для некоторых людей в правительстве, - говорит Карина, - туристический бизнес, спа-бизнес и ночные клубы - это как будто отрасль „девушек в чулках“, давайте ее закроем“. Кюппас считает, что санаторий делает большой вклад в развитие здоровья нации. У них можно снизить стресс, улучшить здоровье.
В целом, по словам исполнительного директора спа-санатория, уже после 2007 года было понимание, что делать большую ставку на российского клиента не стоит. Эти мысли подтвердились после 2014 года. Но, конечно, отели всегда были рады туристам из России. Сейчас вопрос для многих руководителей туристического бизнеса, кем их заменить.
„Финны, латыши доезжают до нас, мы работаем над этим, - комментирует ситуацию Карина Кюппас. - Туристов из Латвии, например, прежде всего интересуют программы похудения. В спа-санатории стоят аппараты, которых нет в других странах Балтии. Финны приезжают, потому что наши услуги дешевле. И спа, и рестораны. Но это скоро закончится. Растут цены на газ, электричество. Мы не сможем вскоре держать такую цену“.
Карина говорит, что они не просят от государства финансовой поддержки, им важно, чтобы была обеспечена отличная инфраструктура, иначе туристы из Финляндии, Швеции, не поедут к ним. Да даже из Таллинна, по мнению Карины, могло бы приезжать больше туристов, если бы дороги были в идеальном состоянии, государство уделило бы внимание внешнему виду старых домов в Нарва-Йыэсуу, помогло построить мол. Если будет мол, то в Нарва-Йыэссу смогут заходить яхты. Тогда люди из Таллинна или Хельсинки спокойно смогут прибывать в порт, останавливаться в курортном городке, заходить в рестораны, прекрасно проводить время и потом оставаться ночевать. Еще один момент, который отмечает исполнительный директора спа-санатория, - это автобусы из Нарвы до Нарва-Йыэссу. Они переполнены. Коммерческих рейсов нет. Дополнительные бесплатные не открывают.
„Нам нужна достойная инфраструктура, а дальше мы уже поработаем сами, - говорит Кюппас. - Бизнес - это ответственность. Мы к ней готовы. Но если после решений государства бизнес страдает, значит, надо приходить бизнесу на помощь. Или принимать другие решения“.