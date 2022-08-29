Как выживает спа-бизнес в Нарва-Йыэсуу после запрета на въезд российских туристов? И что ждет от государства?

Исполнительный директор спа-санатория „Нарва-Йыэсуу“ Карина Кюппас говорит, что с июня по сентябрь у них дела идут хорошо всегда. Это не зависит от того, приехали к ним российские туристы или нет. Сейчас, например, санаторий загружен на 85%. У них всего 77 номеров. „Другой вопрос - остальные месяцы года, - размышляет Карина. - Когда в прошлом году правительство немного неправильно подошло к вопросам ограничений в связи с ковидом, то эстонские туристы пропали. Они решили подождать, когда можно будет путешествовать без сертификатов. А вот россияне очень выручили, так как активно приезжали к нам. Это длилось полгода. Сейчас многое зависит от того, какие решения примет правительство в случае, если количество заболевших ковидом снова вырастет. Теперь мы эту дырку российским туристом не закроем“. Кюппас надеется на то, что не будет жестких ограничений и правительство примет нормальные решения, тогда запрет на въезд российским туристам в Эстонию не так негативно скажется на их бизнесе.