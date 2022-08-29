Рекорд! Карточку легенды бейсбола продали за $12,6 млн

Коллекционная карточка бывшего бейсболиста „Нью-Йорк Янкис“ Микки Мэнтла была продана на аукционе Heritage за рекордные для спортивных предметов $12,6 млн, сообщает Reuters.



Карточка была выпущена компанией Topps в 1952 году и сохранилась в отличном состоянии.



Предыдущий рекорд в $9,3 млн был установлен в мае за футболку Диего Марадоны, в которой он забил гол „рукой бога“ на чемпионате мира 1986 года.



Предыдущий рекорд для бейсбольной карточки был $7,25 млн — в августе в частном порядке за эту цену продали карточку Хонуса Вагнера столетней давности.



„Восьмизначный результат аукциона на спортивном рынке был чем-то из области фантастики всего десять лет назад. Мы всегда знали, что эта карточка превзойдет все рекорды и ожидания, но от этого ее продажа не стала менее захватывающей“, — заявил директор спортивных аукционов Heritage Крис Айви.



Мэнтл провел 17 лет в „Нью-Йорк Янкис“ (1951-1968 годы), он был введен в Зал бейсбольной славы в 1974 году.

Источник - sportrbc

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