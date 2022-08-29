Трагедия: звезда велоспорта погиб в гонке в США
Сулейман Канганги разбился на высокой скорости во время гонки по грунтовой дороге в Вермонте. Супруга избранного президента Кении Рэйчел Руто после его смерти написала, что страна „потеряла чемпиона“.
Кенийский велогонщик, капитан команды Amani 33-летний Сулейман Канганги погиб в аварии во время гонки в Вермонте (США), сообщает Guardian.
Гонка Vermont Overland на 95 км по грунтовой дороге прошла в субботу с участием около 900 велосипедистов. Канганги попал в аварию, когда ехал на высокой скорости. Его партнеры по Amani Джон Кариуки и Джордан Шлек заняли в гонке первое и третье места соответственно, пишет SportRBC.
Соболезнования в связи со смертью Канганги выразили команда Amani, организаторы гонки и супруга избранного президента Кении Уильяма Руто Рэйчел.
„Нам всем будет не хватать его как личности. Кения потеряла чемпиона. Покойся с миром, Суле“, — написала Рэйчел Руто в Twitter.
В команду Amani входят велогонщики из Руанды, Кении и Уганды.
Канганги в 2017 году занял третье место в многодневной гонке Тур Руанды, принимал активное участие в развитии велоспорта в Кении и проводил семинары и школьные мероприятия в Найроби.
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