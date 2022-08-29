ФСБ назвала соучастника убийства Дарьи Дугиной: украинец якобы приехал в РФ через Эстонию

В ФСБ заявили, что это „член украинской диверсионно-террористической группы“, который „готовил“ убийство Дугиной. По версии спецслужбы, Цыганенко обеспечил поддельными автомобильными номерами и документами гражданку Украины Наталью Вовк, которую в ФСБ называют исполнительницей убийства, а также „совместно с Вовк осуществил сборку“ бомбы.

По данным ФСБ, 30 июля Цыганенко прибыл в Россию транзитом через Эстонию 2022 года и покинул Россию за день до убийства Дугиной.

Дарья Дугина погибла 20 августа после взрыва автомобиля в Московской области. ФСБ утверждает, что убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк. В Киеве отрицают причастность к случившемуся.

Дарья Дугина — последовательница своей отца, одного из идеологов „русского мира“ Александра Дугина. Она выступала как комментатор в российских провластных СМИ. Дугина поддерживала вторжение в Украину и во время войны ездила на территории, оккупированные Россией.