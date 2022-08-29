Латвия оспорит разрешение IIHF Калниньшу играть в КХЛ

Латвийская хоккейная федерация (LHF) обратилась в дисциплинарную комиссию Международной федерации хоккея (IIHF) с требованием отменить разрешение голкиперу Янису Калниньшу выступать за хабаровский „Амур“. Об этом сообщается на официальном сайте LHF, пишет RBC.



Калниньш в начале июля стал игроком „Амура“, однако спустя две недели LHF объявила, что отклонила заявку на перевод 30-летнего вратаря, поступившую в трансферную систему IIHF.



Калниньш был основным вратарем сборной Латвии на Олимпиаде в Пекине, а также принимал участие в четырех чемпионатах мира.



В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) голкипер провел в общей сложности 199 матчей за рижское „Динамо“ и „Йокерит“; обе команды покинули лигу после окончания прошлого сезона.



В конце апреля сейм Латвии запретил спортсменам и командам участвовать в соревнованиях в России и Белоруссии. Нарушители запрета будут исключены из национальных сборных и лишены финансовой поддержки государства.



Вратарь Янис Калниньш прокомментировал решение Латвийской хоккейной федерации (LHF) оспорить выданное ему разрешение от Международной федерации хоккея (IIHF) выступать за хабаровский „Амур“.



„Я знал, что все будет хорошо. Надо было только немного подождать. Не было такого вопроса — разрешат мне играть или нет. Вопрос был — когда разрешат? Вот сейчас разрешили. Я верил в это и готовился как следует. Не скажу, что на меня какое-то сильное давление эта ситуация оказывала“, — отметил Калниньш в беседе с „Матч ТВ“.