Новая услуга: продай Bolt свою машину и получи деньги на поездки в приложении(5)
Читатель Delfi поделился электронным письмом от Bolt, в котором предлагается продать свой автомобиль и получить за него деньги на поездки в приложении Bolt.
Пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс сообщила, что в других странах Европы подобную кампанию фирма проводит уже много лет, но в Эстонии впервые. „Цель - побудить людей отказаться от личного автомобиля и вместо него использовать более экологичные альтернативы для совершения каждодневных поездок“, - пояснила она.
По мнению Bolt, содержание своего личного автомобиля требует денежных и временных затрат, а владельцы должны беспокоиться о парковке, страховке, каждодневном обслуживании и т.д. „В то же время они являются большой нагрузкой для окружающей среды и городского пространства, занимая много парковочной площади и создавая пробки. Мы хотим показать людям, что использовать услугу при необходимости намного дешевле, удобнее и экологичнее, чем личный автомобиль“, - добавила Йетс.
Для участия в кампании необходимо заполнить анкету, чтобы Bolt могла оценить автомобиль и сделать ценовое предложение. Йетс отметила, что максимальная сумма, которую может предложить фирма - 3000 евро, и она будет перечислена продавцу в приложение Bolt.