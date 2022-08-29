Новая услуга: продай Bolt свою машину и получи деньги на поездки в приложении

Пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс сообщила, что в других странах Европы подобную кампанию фирма проводит уже много лет, но в Эстонии впервые. „Цель - побудить людей отказаться от личного автомобиля и вместо него использовать более экологичные альтернативы для совершения каждодневных поездок“, - пояснила она.

По мнению Bolt, содержание своего личного автомобиля требует денежных и временных затрат, а владельцы должны беспокоиться о парковке, страховке, каждодневном обслуживании и т.д. „В то же время они являются большой нагрузкой для окружающей среды и городского пространства, занимая много парковочной площади и создавая пробки. Мы хотим показать людям, что использовать услугу при необходимости намного дешевле, удобнее и экологичнее, чем личный автомобиль“, - добавила Йетс.

Для участия в кампании необходимо заполнить анкету, чтобы Bolt могла оценить автомобиль и сделать ценовое предложение. Йетс отметила, что максимальная сумма, которую может предложить фирма - 3000 евро, и она будет перечислена продавцу в приложение Bolt.