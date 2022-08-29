Покинет ли Катри Райк свой пост? Это может выясниться во вторник

На состоящем в четверг заседании Нарвского городского собрания лидер оппозиции Алексей Евграфов представил проект, который предписывает городской управе Нарвы обжаловать в суде распоряжения правительства и действия Департамента полиции и погранохраны о переносе нарвских красноармейских памятников, в том числе танка Т-34.

Мэр Нарвы Катри Райк в субботу заявила Delfi, что если городская управа получит такое задание, она уйдет в отставку, поскольку судебный процесс противоречит ее пониманию ситуации. „Я публично заявила, что не считаю правильным обращаться в суд. Основная причина в том, что горсобрание упустило возможность заняться этим вопросом самостоятельно, — сказал Райк Delfi. — Нет смысла махать кулаками после драки. Тогда мне ничего не останется, как уйти в отставку, потому что я не желаю браться за эту юридическую эпопею“.

Владимир Жаворонков, председатель городского собрания и член фракции Narva Tulevik, образовавшейся от избирательного списка Катри Райк, сообщил Delfi в воскресенье, что фракция соберется во вторник, чтобы обсудить предложение оппозиции и сформулировать свою позицию. Жаворонков заявил, что сейчас идет гонка со временем: если хочешь подать в суд на постановление правительства, надо сделать это до 15 сентября.

Жаворонков пояснил, что горсобрание может само обратиться в суд. В принципе, он поддерживает обращение в суд — для юридической ясности, рассуждал он. „Это совершенно нормальный вопрос, не торопилось ли [правительство — ред.] с этим вопросом и не было ли другого варианта его решения, — сказал Жаворонков. — Почему мы так торопились? Почему у других самоуправлений преимущество, разве мы являемся исключением среди других самоуправлений Эстонии?“

6 сентября премьер-министр Кая Каллас встретится с членами Нарвского городского собрания в Таллинне. После этого запланировано внеочередное заседание горсобрания, на котором будет официально принято решение о том, должен ли город Нарва идти по пути судебной тяжбы.

В Нарвском городском собрании 31 депутат. Поскольку из коалиции недавно вышли два депутата от Eesti200, коалиция, или фракция Narva Tulevik (14 человек), в настоящее время находится в меньшинстве. Оппозицию формируют фракции „На благо Нарвы“ (семь человек) и Кеск (шесть человек). Два человека, Яна Кондрашова и Анна Коваленко, не принадлежат ни к одной фракции.