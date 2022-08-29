Главный тренер „Левадии“ о ничьей с „Калью“: результат справедливый

„Справедливый результат. Мы были лучше до гола Мурада Велиева, но трудно объяснить, что произошло после этого. „Калью“ начали давить, мы неосознанно опустились ниже. Также их крайние защитники сильно растягивали края, нам пришлось приспосабливаться к этому. В последние 15-й минут мы были лучше, но упустили свои возможности“, - подытожил ход встречи главный тренер „Левадии“ Иван Стойкович.

„Мы знали, что „Флора“ выиграла у „Пайде“, поэтому нам самим нужна было побеждать. Это могло повлиять на игроков. Мы начали удерживать успех слишком рано. Я не могу сказать, что это добавило игрокам напряжение. Об это должны сказать сами игроки. На мой взгляд вопрос был в ментальности“, — признался Стойкович после ничейного результата.

После встречи своими эмоциями поделился юный автор гола в составе „Левадии“ Мурад Велиев.

„Гол забивать всегда приятно, но важнее результат команды. Мы очень хотели выиграть, но что поделать, теперь мы готовимся к следующей, тяжёлой игре против „Пайде“.

Следующую игру против „Пайде“, „Левадия“ проведёт в гостях 31 августа в 17:30.