29.08.2022, 11:00
„Поддержка „спецоперации“ упала на 9%“ Социология в России ушла в подполье
На войну готовы пойти самые бедные, но ее поддерживают, в первую очередь, мужчины с доходом выше среднего, говорит российский социолог и гражданский активист Алексей Миняйло.
С начала украинской войны Алексей Миняйло занимается в России опасным делом: он проводит социологические опросы, чтобы узнать об отношении россиян к войне в Украине. Миняйло со своей командой стал заниматься этим в марте 2022 года, и, по его словам, поддержка „спецоперации“ уменьшилась на 9%.