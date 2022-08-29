„Поддержка „спецоперации“ упала на 9%“ Социология в России ушла в подполье

С начала украинской войны Алексей Миняйло занимается в России опасным делом: он проводит социологические опросы, чтобы узнать об отношении россиян к войне в Украине. Миняйло со своей командой стал заниматься этим в марте 2022 года, и, по его словам, поддержка „спецоперации“ уменьшилась на 9%.