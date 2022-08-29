Колонка RusDelfi | Россия не победит ни так, ни эдак

Многие сомневались, что Владимир Путин решится на полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, так как были уверены, что он в совершенстве владеет только методами спецслужб: шантажом и запугиванием. Но за двадцать лет у власти Путин научился еще одному приему — гибридной войне. Она отличается от настоящей войны тем, что с ее помощью победить в военном смысле невозможно, но можно успешно делать своему противнику различные пакости. Такая война сейчас ассоциируется с путинской Россией, но на самом деле это изобретение не новое: уже китайский полководец Сунь-цзы в шестом веке до нашей эры применял тактику запугивания и давления на противника, не доводя конфликт до прямого столкновения.

Когда перенесли Нарвский танк, в Эстонии было немало людей, которые опасались повторения сценария так называемой „Бронзовой ночи“. Но нашлись также и те, которые искренне надеялись, что перенос танка закончится погромом. К счастью, ничего подобного не произошло, и это свидетельствует о том, что и само эстонское государство, и население Эстонии в 2022 году взрослее и осмысленнее, чем в 2007 году. Урок выучен.

Единственное, что повторилось — это массовые атаки хакеров: в 2007 году Эстония стала первой страной, где путинские спецслужбы опробовали такой метод. То был первый раз, когда путинское руководство решилось „пощупать“ Запад и посмотреть, каков будет ответ на такую агрессию. К тому времени отношение путинского режима к Западу изменилось; если в начале нулевых годов Россия еще мечтала о членстве в НАТО, то на сходе десятилетия уже стали возникать красивые сказки о собственном величии, которые охотно сочиняли придворные авторы вроде Суркова. И, как говорил Гораций, bis repetita placent (дважды повторенное нравится): в эти рассказы поверили Владимир Путин и его окружение. Именно вера в былое величие и в особенную историческую роль России — одна из причин того, что Путин двинулся войной на соседнее государство.