Как выжить в новой реальности? В Ида-Вирумаа возвращается „Деловая вечеринка“, на которой в том числе будут искать ответы на этот непростой вопрос

Разумеется, разговор пойдет о том, как жить и строить свое дело в новой реальности. Высокая инфляция, небывалый рост цен на энергоносители, банкротства и сокращения - это вызов для всех нас, и зачастую всем необходимо почувствовать себя не в одиночестве. Что ж, организаторы „Деловой вечеринки“ предлагают снова собраться и обсудить, пообщаться, поделиться опытом, вдохновить и вдохновиться.

„Наши гости откровенно расскажут, с какими трудностями они уже успели столкнуться и какие решения нашли для спасения своего бизнеса. В этот вечер помимо горячих обсуждений и новых знакомств вас ждет вкусный ужин, иллюзионная программа от Дмитрия Зорина, продуктивный нетворкинг и мощнейший мастер-класс „Ты можешь больше!“ от бизнес-тренера, триатлониста, эксперта в области психологии высоких достижений и матери 4-х детей Марии Колосовой“, - рассказала RusDelfi организатор проекта Ольга Курдовская.

Пожалуй, на личности специального гостя стоит остановиться подробнее. Мария Колосова уже несколько лет живет во Франции, она бизнесмен, спортсменка, писательница и коуч. Она довольно известна, поскольку начала свою спортивную карьеру аж в 45 лет, и сейчас является многократным финишером гонок на выносливость Ironman, автором многих читаемых книг и гостьей ряда крупных телевизионных проектов таких, как например, „Наедине со всеми“ с Юлией Меньшовой.

Кому может быть интересна и полезна „Деловая вечеринка“? Владельцам бизнеса и топовым руководителям, которые хотят увеличить свою прибыль и найти новых клиентов/партнеров

Начинающим предпринимателям, стартапам. На площадке вы можете повстречать единомышленников, наставников и инвесторов

Инвесторам и представителям краудфандинговых компаний

Представителям местных самоуправлений, государственных учреждений, депутатам и политикам

Проект „Деловая вечеринка“ родился в 2016 году с целью разнообразить предпринимательскую среду Ида-Вирумаа, а в 2018 году занял первое место на предпринимательском конкурсе в категории „Друг предпринимателей“.