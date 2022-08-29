Как выжить в новой реальности? В Ида-Вирумаа возвращается „Деловая вечеринка“, на которой в том числе будут искать ответы на этот непростой вопрос(1)
В первую пятницу сентября возвращается проект, который на два года из-за пандемии был „заморожен“, но которого с нетерпением ждали представители сферы бизнеса, а также те, кто только подумывает нырять в волны предпринимательства - „Деловая вечеринка“.
Разумеется, разговор пойдет о том, как жить и строить свое дело в новой реальности. Высокая инфляция, небывалый рост цен на энергоносители, банкротства и сокращения - это вызов для всех нас, и зачастую всем необходимо почувствовать себя не в одиночестве. Что ж, организаторы „Деловой вечеринки“ предлагают снова собраться и обсудить, пообщаться, поделиться опытом, вдохновить и вдохновиться.
„Наши гости откровенно расскажут, с какими трудностями они уже успели столкнуться и какие решения нашли для спасения своего бизнеса. В этот вечер помимо горячих обсуждений и новых знакомств вас ждет вкусный ужин, иллюзионная программа от Дмитрия Зорина, продуктивный нетворкинг и мощнейший мастер-класс „Ты можешь больше!“ от бизнес-тренера, триатлониста, эксперта в области психологии высоких достижений и матери 4-х детей Марии Колосовой“, - рассказала RusDelfi организатор проекта Ольга Курдовская.
Пожалуй, на личности специального гостя стоит остановиться подробнее. Мария Колосова уже несколько лет живет во Франции, она бизнесмен, спортсменка, писательница и коуч. Она довольно известна, поскольку начала свою спортивную карьеру аж в 45 лет, и сейчас является многократным финишером гонок на выносливость Ironman, автором многих читаемых книг и гостьей ряда крупных телевизионных проектов таких, как например, „Наедине со всеми“ с Юлией Меньшовой.
Проект „Деловая вечеринка“ родился в 2016 году с целью разнообразить предпринимательскую среду Ида-Вирумаа, а в 2018 году занял первое место на предпринимательском конкурсе в категории „Друг предпринимателей“.
Ольга Курдовская о „Деловой вечеринке“: „Изначально мы планировали соединить, казалось бы несоединимое - организовать не просто конференции и нетворкинг, но сделать это так, чтобы объединить неформальное обучение (а мы сотрудничаем с центром неформального обучения Progress Center) и непринужденное общение. Так родился наш проект, который все участники вспоминают добрыми словами и которым мы, как организаторы, очень гордимся. „Деловая вечеринка“ будет интересна и полезна как начинающим предпринимателям и стартапам, так и инвесторам, представителям местных самоуправлений, политикам, некоммерческим организациям - нет никаких ограничений для всех, кого наше мероприятие может заинтересовать“.
Вечеринка пройдет 2 сентября в 18.00 Meresuu Spa & Hotel в Нарва-Йыэсуу. Ожидается порядка 80 человек из самых разных секторов - от представителей туриндустрии, строительного бизнеса до предпринимателей в сфере недвижимости и производства. По словам организаторов, еще можно успеть купить билеты на мероприятие на сайте „Деловой вечеринки“.