ФОТО | Полиция ищет пропавшего на пляже 21-летнего мужчину

Близкие в последний раз контактировали с Ранно вчера вечером около 22 часов на пляже Йыйсте, и после этого с ним не удавалось связаться.

Полицейские и морские спасатели с этого момента искали мужчину в районе и собирали всевозможную информацию от близких, чтобы выяснить возможное местонахождение мужчины. К сожалению, его до сих пор не удалось найти, и поиски мужчины продолжаются.

Рост Ранно - примерно 185 см, он среднего телосложения, у него короткие светлые волосы. В момент исчезновения на нем были джинсовые шорты.

Полиция просит всех, кто видел Ранно или у кого есть информация о возможном местонахождении мужчины, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.