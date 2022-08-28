Экономика
28.08.2022, 19:50

Цена электричества сегодня ночью будет необыкновенно низкой

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Nord Pooli andmeil maksab elekter ööl vastu homset erakordselt vähe, vähemalt võrreldes viimase nädala hindadega.
Nord Pooli andmeil maksab elekter ööl vastu homset erakordselt vähe, vähemalt võrreldes viimase nädala hindadega.
ФОТО: Shutterstock

Если на последней неделе биржевая цена электричества и ночью составляла более 100 евро за мегаватт-час, то в ночь на понедельник можно будет увидеть непривычно низкую цену - меньше 10 евро за мегаватт-час.

Электричество будет стоить меньше всего между 3 и 4 часами - всего 6,95 евро за мегаватт-час (около 7 центов за киловатт-час).

А дороже всего электричество будет между 12 и 13 часами, когда будет стоить 560,48 евро за мегаватт-час (56 центов за киловатт-час).

Средняя же дневная цена составит 307,65 евро за мегаватт-час (30,7 цента за киловатт-час).

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RusDelfi
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