ОНЛАЙН-КАРТА | Смотрите, куда идет гроза! И читайте прогноз погоды на последние дни лета

Понедельник, 29.08:

Ночью: В основном ясно, к утру добавятся облака. Местами возможен кратковременный дождь и гроза. Кое-где образуется туман. Ветер восточных направлений 2-7, к утру на островах и северном побережье северо-восточный ветер до 10, порывы 14 м/с. Температура воздуха 13..18, на побережье до 21°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер северо-восточный, северный 3-9, на островах и северном побережье до 12, порывы 17 м/с. Температура воздуха 19..25, на юге Эстонии до 28°С.

Вторник, 30.08:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы, осадки могут быть сильными. Ветер северный, северо-восточный 4-8, порывы 12, на побережье 8-12, порывами до 18 м/с. Температура 13..18°С.

Днем: На западе и севере Эстонии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. На востоке и юге более облачно и дождей больше, возможна гроза и сильные осадки. Ветер северный, северо-восточный 4-8, порывы 12, на побережье 8-12, порывы до 17 м/с. Температура воздуха 17..21, при дожде около 15°С.

Среда, 31.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье местами 16°С.

Днем: Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер северный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 13..17°С.

Четверг, 01.09:

Ночью: Переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье до 13°С.

Днем: Переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер северных направлений 4-9, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 11..15°С.