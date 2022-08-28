ФОТО | Шопинг-безумие: в IKEA пропало электричество, клиенты продолжили делать покупки

Магазин остался без электричества примерно в 17:10, но многие пытались продолжить делать покупки, освещая как товар, так и ценники мобильными телефонами. В конце концов работники магазина все-таки выпроводили людей из магазина. Но уже через 10 минут электричество вернулось и людей пустили обратно в магазин.

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Руководитель по коммуникации IKEA в странах Балтии Рената Данте сказала, что сегодня из-за временного отключения электричества эвакуировали посетителей и работников таллиннского магазина IKEA. „Всех посетителей и работников эвакуировали, чтобы обеспечить их безопасность“, - подтвердила она, добавив, что когда электроснабжение восстановилось, все смогли вернуться обратно в магазин, и таллиннский магазин IKEA продолжает работу в обычном режиме.

„Сейчас мы выясняем причину временного отключения электричества. Приносим посетителям извинения за возможные неудобства“, - извинилась она.