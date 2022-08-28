28.08.2022, 18:10
Гроза оставила без электричества почти тысячу домохозяйств в Харьюмаа. “Зацепило“ и магазин IKEA
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По информации Elektrilevi сегодня вечером в результате грозы остались без электричества около тысячи клиентов в волости Харку в Харьюмаа.
В 16:20 удар пришелся, очевидно, в какую-то подстанцию района. Без электричества было 814 домохозяйств.
Elektrilevi сначала надеялась восстановить электроснабжение только через четыре часа, то есть в 20:30. В реальности у людей вернулось электричество в 17:49.
Читатели в 17:10 сообщили в редакцию, что только что из-за грозы остался без электричества и недавно открывшийся у Таллиннской окружной дороги магазин IKEA. Но довольно скоро подачу электричества восстановили.
О буре с грозой население предупреждал и синоптик Кайро Кийтсак: