Гроза оставила без электричества почти тысячу домохозяйств в Харьюмаа. “Зацепило“ и магазин IKEA

В 16:20 удар пришелся, очевидно, в какую-то подстанцию района. Без электричества было 814 домохозяйств.

Elektrilevi сначала надеялась восстановить электроснабжение только через четыре часа, то есть в 20:30. В реальности у людей вернулось электричество в 17:49.

Читатели в 17:10 сообщили в редакцию, что только что из-за грозы остался без электричества и недавно открывшийся у Таллиннской окружной дороги магазин IKEA. Но довольно скоро подачу электричества восстановили.

Карту отключений можно посмотреть здесь и движение грозы в режиме реального времени - здесь.

О буре с грозой население предупреждал и синоптик Кайро Кийтсак: