ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (186-й день) | Уничтожение российской базы в Мелитополе. Ночные обстрелы Днепропетровской области
Подводим итоги 186-го дня военного вторжения России в Украину.
В Украине зарегистрировали больше 30,5 тысячи дел о военных преступлениях России. Абсолютное большинство из них — по уголовной статье о нарушении законов и обычаев войны, сообщил Офис генпрокурора Украины.
Украинская армия заявила об ударе по российским штабам и складам в Херсонской области. Как сообщили в Оперативном командовании (ОК) „Юг“, украинская сторона нанесла ракетные и артиллерийские удары по трем пунктам управления в Херсоне, Дарьевке и Новой Каховке (сегодня там произошли взрывы).
Кроме того, удары нанесены по складам вооружения в Любимовке и Херсоне. В результате ударов погибли 11 россиян, было уничтожено три единицы техники, отмечается в сообщении.
Ночные обстрелы Днепропетровской области. Как рассказал председатель Днепропетровской областной военной администрации ОВ Валентин Резниченко, российские войска обстреливали область на протяжении всей минувшей ночи.
„Наши города и села всю ночь обстреливали из разного оружия“, - написал он в своем телеграм-канале. По его словам, обстрелы велись „Градами“, „Ураганами“, а также тяжелой артиллерией.
Мэр Мелитополя заявил об уничтожении российской базы и здания, где велась подготовка к референдуму. Вооруженные силы Украины нанесли удар по российской военной базе в Мелитополе и разрушили здание, где велась подготовка к „референдуму“ о вхождении оккупированной Запорожской области в состав России. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
В России против 30-летнего музыканта якутской панк-группы Crispy Newspaper Айхала Аммосова возбудили уголовное дело о „дискредитации армии“. Поводом стал баннер с фразой „Yakutian punk against war“ (“Якутский панк против войны“), который музыкант пытался вывесить в центре Якутска перед приездом в город премьер-министра Михаила Мишустина.
Российские батальоны, составляющие вновь сформированный 3-й армейский корпус, могут перебросить в Украину в составе специальных общевойсковых подразделений для возобновления наступательных операций - возможно, на Донецком и на Южном направлении. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).