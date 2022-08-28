ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (186-й день) | Уничтожение российской базы в Мелитополе. Ночные обстрелы Днепропетровской области

В Украине зарегистрировали больше 30,5 тысячи дел о военных преступлениях России. Абсолютное большинство из них — по уголовной статье о нарушении законов и обычаев войны, сообщил Офис генпрокурора Украины.

Украинская армия заявила об ударе по российским штабам и складам в Херсонской области. Как сообщили в Оперативном командовании (ОК) „Юг“, украинская сторона нанесла ракетные и артиллерийские удары по трем пунктам управления в Херсоне, Дарьевке и Новой Каховке (сегодня там произошли взрывы).

Кроме того, удары нанесены по складам вооружения в Любимовке и Херсоне. В результате ударов погибли 11 россиян, было уничтожено три единицы техники, отмечается в сообщении.