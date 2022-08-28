США расширили морские перевозки для доставки оружия Украине

Министерство обороны США расширило использование морских перевозок для доставки оружия Украине. Об этом сообщила в субботу, 27 августа, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на представителей Пентагона.

Минобороны США стало отправлять грузы по морю уже через несколько недель после нападения России на Украину, но значительно расширило эту практику весной, когда началась переброска гаубиц и других тяжелых вооружений, требующих постоянного притока крупнокалиберных боеприпасов, сказали собеседники WP в штаб-квартире Транспортного командования США, которую недавно посетила первый заместитель министра обороны Кэтлин Хикс.

„Как только мы начали поставлять гаубицы, мы поняли, что потребуется больше боеприпасов“, - отметил Стивен Путтофф, заместитель директора по операциям Транспортного командования США. „Таким образом, мы могли активнее планировать наперед, а затем - начать шире использовать морские перевозки для обеспечения этой поддержки и доставки (грузов. - Ред.), иногда даже до получения запроса“, - пояснил он.

Зафрахтованные самолеты и корабли

При этом в Минобороны США поясняют, что для поставок оборудования Украине в значительной степени полагаются на зафрахтованные самолеты и корабли. Маршруты по доставке выстраиваются с помощью автоматизированной системы.

Пентагон уже поставил Украине более 1400 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, 8500 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, 700 беспилотников Switchblade и 142 единицы гаубичной артиллерии более чем с 900 тысячами снарядов к ней.

Новый пакет военной помощи Киеву

В пятницу, 19 августа, в Минобороны США сообщили, что в ближайшее время Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 775 млн долларов (около 772 млн евро).