Никогда не поздно: 5 боксеров, которые начали заниматься после 18 лет и стали чемпионами мира

Мы расскажем о пятерых боксерах, которые впервые пришли в зал после 18 лет, но, несмотря на это, построили потрясающую боксерскую карьеру и приобрели всемирную известность, пишет Пульс.

Кен Нортон

Член Зала боксерской славы, он наиболее известен своей трилогией с легендарным боксером Мухаммедом Али, в которой первый бой выиграл, а два других - проиграл.

В школе он занимался футболом и даже был отобран в сборную. Затем парень поступил в университет, а после отправился на службу в морскую пехоту. Там он впервые занялся боксом, ему было 24 года, и Кен посвятил этому занятию всю свою жизнь. Как признавался сам спортсмен, если бы не бокс, то он стал бы полицейским или учителем.

На профессиональном ринге спортсмен провел 50 боев, в 42 из них одержал победу, 7 раз терпел поражений и один бой закончил в ничью. Ему покорился титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC.

Серхио Мартинес

Мартинос мог бы стать футболистом или посвятить жизнь велоспорту, поскольку в детстве пинал мяч и крутил педали. Но, как оказалось, бокс понравился ему больше.

Он начал заниматься в возрасте 20 лет под руководством своего дяди. Он мечтал выступить на Олимпийских играх, но сломал руку, выбыл из спорта на год, а когда восстановился от травмы, решил, что у него нет времени на ожидание и перешел в профессионалы.

На профессиональном ринге он провел 56 боев, в 51 из которых одержал победу, 3 раза терпел поражения и два боя закончил в ничью. Спортсмену покорились титулы IBO, WBC и WBO.

Энтони Джошуа

Знаменитый британец, как и два боксера выше, активно занимался футболом и показывал неплохие результаты вплоть до 17 лет, пока двоюродный брат не привел Энтони в бокс.

В 18 летнем возрасте Джошуа проводил время в боксерском зале, но, как признавался сам, был готов в любой момент бросить это занятие. Он быстро освоил навыки работы и стал побеждать на турнирах, одолевая более опытных соперников.