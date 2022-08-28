Никогда не поздно: 5 боксеров, которые начали заниматься после 18 лет и стали чемпионами мира(2)
Повсеместно мы сталкиваемся утверждением, что боксом следует заниматься с ранних лет. Однако, как показывает практика и жизненный опыт многих и многих людей, это все лишь слова, которые бессильны над стремлением и упорством человека.
Мы расскажем о пятерых боксерах, которые впервые пришли в зал после 18 лет, но, несмотря на это, построили потрясающую боксерскую карьеру и приобрели всемирную известность, пишет Пульс.
Кен Нортон
Член Зала боксерской славы, он наиболее известен своей трилогией с легендарным боксером Мухаммедом Али, в которой первый бой выиграл, а два других - проиграл.
В школе он занимался футболом и даже был отобран в сборную. Затем парень поступил в университет, а после отправился на службу в морскую пехоту. Там он впервые занялся боксом, ему было 24 года, и Кен посвятил этому занятию всю свою жизнь. Как признавался сам спортсмен, если бы не бокс, то он стал бы полицейским или учителем.
На профессиональном ринге спортсмен провел 50 боев, в 42 из них одержал победу, 7 раз терпел поражений и один бой закончил в ничью. Ему покорился титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC.
Серхио Мартинес
Мартинос мог бы стать футболистом или посвятить жизнь велоспорту, поскольку в детстве пинал мяч и крутил педали. Но, как оказалось, бокс понравился ему больше.
Он начал заниматься в возрасте 20 лет под руководством своего дяди. Он мечтал выступить на Олимпийских играх, но сломал руку, выбыл из спорта на год, а когда восстановился от травмы, решил, что у него нет времени на ожидание и перешел в профессионалы.
На профессиональном ринге он провел 56 боев, в 51 из которых одержал победу, 3 раза терпел поражения и два боя закончил в ничью. Спортсмену покорились титулы IBO, WBC и WBO.
Энтони Джошуа
Знаменитый британец, как и два боксера выше, активно занимался футболом и показывал неплохие результаты вплоть до 17 лет, пока двоюродный брат не привел Энтони в бокс.
В 18 летнем возрасте Джошуа проводил время в боксерском зале, но, как признавался сам, был готов в любой момент бросить это занятие. Он быстро освоил навыки работы и стал побеждать на турнирах, одолевая более опытных соперников.
Затем он выиграет золото Олимпийских игр, а после перейдет в профессионалы, где ему покорятся титулы IBF, WBA, WBO и IBO. На профессиональном ринге спортсмен провел 24 боя, в 23 из которых одержал победу и в одном бою терпел поражение.
Деонтей Уайлдер
Несмотря на детские мечты о превосходной карьере в баскетболе, Деонтей был вынужден отказаться от поставленный цели. Причиной тому стало серьезное заболевание, которое было диагностировано у его дочери. На ее лечение требовались крупные суммы денег, и он решил, что достать их можно в боксе.
В 20 лет Уайлдер начнет заниматься боксом и совсем скоро покажет отличные результаты в любителях. После перейдет в профессионалы, где завоюет титул чемпиона и покажет невероятную статистику из 42 побед, 41 из которых он одержит нокаутом.
Рокки Марчиано
Легенда бокса, непобедимый американец с итальянскими корнями в школьные годы играл в бейсбол. Правда, не долго, поскольку перешел в церковную лигу и был исключен из команды за нарушение правила, которое запрещает выступать за другие команды.
Заниматься боксом Марчиано начала в 20-летнем возрасте. Проведя не много боев на любительском ринге, он перешел в профессионалы.
На профессионально ринге спортсмен провел 49 боев, в каждом из которых одержал победу и став абсолютным чемпионом мира.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.