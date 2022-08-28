Уроженка Таллинна Забияко поздравила свою девушку с завоеванием очередного титула WTA

В финале Гранби первая ракетка России Касаткина (1) обыграла бывшую россиянку, ныне представляющую Австралию Дарью Савилл (9) со счётом 6:4, 6:4. Забияко опубликовала совместный снимок с Касаткиной и трофеем Гранби, добавив эмодзи „сердце“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.