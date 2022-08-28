28.08.2022, 09:57
Под Тарту открыли новую ледовую арену(3)
ФОТО: | Eesti Hoki
В Тартумаа, в Ляхте, в пятницу открылся новый каток, вокруг которого вскоре будет построен холл.
На открытии также выступил Юри Рооба, который поблагодарил всех, кто работал над этим проектом. Юри уже с нетерпением ждет, когда вокруг льда возведут и сам холл, чтобы можно было приезжать в Ляхте с эстонскими сборными разных возрастов для подготовки к турнирам и международным соревнованиям.
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