Под Тарту открыли новую ледовую арену

На открытии также выступил Юри Рооба, который поблагодарил всех, кто работал над этим проектом. Юри уже с нетерпением ждет, когда вокруг льда возведут и сам холл, чтобы можно было приезжать в Ляхте с эстонскими сборными разных возрастов для подготовки к турнирам и международным соревнованиям.